Банкиры и риэлторы помогут бюджетникам Тюмени

Тюменские банкиры и риэлторы подключаются к реализации программы обеспечения жильем бюджетников Тюмени. Предложения по реализации программы они обсудили с заместителем начальника главного управления строительства и ЖКХ ТО Андреем Басовым на встрече 12 апреля 2011 года.
Цель, которая стоит сегодня перед областным правительством – не просто выдать сертификаты, а помочь людям реально улучшить жилищные условия. Действие сертификатов ограничено шестью месяцами, и важно, чтобы программа начала реализовываться в регионе без «пробуксовки». Поэтому к мероприятию привлечены члены НП «Объединение риэлторов Тюменской области» и сотрудники региональных банков.
«Проанализировав ситуации тех, кто сегодня получает сертификаты на улучшение жилищных условий, мы поняли, что в основном наших бюджетников можно разделить на три группы, - сказал Андрей Басов. - Во-первых, это граждане, уже имеющие свое жилье. Полученный сертификат они будут использовать для улучшения жилищных условий (продадут свою квартиру и купят новую большей площади). Во-вторых, бюджетники, которые также имеют жилье, но улучшать условия будут при помощи не только сертификата, но и заемных средств. В-третьих, люди, не имеющие отдельного жилья. Они средства, полученные в рамках программы, направят на первоначальный взнос за жилье, приобретенное за счет заемных средств».
Задача риэлторов и банкиров - продумать специальные условия работы с участниками данной программы.
«Возможно, снизить процентную ставку или комиссионные за обслуживание. Любой шаг навстречу участникам нашей программы поможет сделать ее продуктивной, а значит – долгосрочной и реально улучшающей жилищные условия работников бюджетной сферы», - пояснил Андрей Басов. Он также отметил, что при реализации программы важно также не допустить спекуляции с ценами на рынке жилья.
Вице-президент НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Олег Касьянов рассказал, что в среднем в Тюмени в месяц совершается порядка 10 тысяч сделок с жилой недвижимостью. «Готового жилья в областном центре хватит на всех», - подчеркнул он. А чтобы механизм программы обеспечения жильем бюджетников заработал в полной мере, в ближайшие дни Совет НП «ОРТ» доведет информацию о ее условиях до всех участников профессионального сообщества. Как сообщила пресс-служба ГУС и ЖКХ ТО, представители банков, в свою очередь, пообещали довести до своих сотрудников условия программы и продумать возможность специальных условий ипотечного кредитования для бюджетников.