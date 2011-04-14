Банкиры и риэлторы помогут бюджетникам Тюмени

«Проанализировав ситуации тех, кто сегодня получает сертификаты на улучшение жилищных условий, мы поняли, что в основном наших бюджетников можно разделить на три группы, - сказал Андрей Басов. - Во-первых, это граждане, уже имеющие свое жилье. Полученный сертификат они будут использовать для улучшения жилищных условий (продадут свою квартиру и купят новую большей площади). Во-вторых, бюджетники, которые также имеют жилье, но улучшать условия будут при помощи не только сертификата, но и заемных средств. В-третьих, люди, не имеющие отдельного жилья. Они средства, полученные в рамках программы, направят на первоначальный взнос за жилье, приобретенное за счет заемных средств».