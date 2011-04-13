Жилье в пригороде становится комфортнее

Строительство жилого комплекса, имя которому «Богандинский», началось в сентябре 2010 года. «Это новый опыт компании, поскольку здесь мы строим малоэтажное жилье, - рассказал журналистам руководитель проекта Валерий Никоненко. Тем не менее, специалисты «Партнер-Инвеста» привнесли в новый проект свой опыт и профессиональные компетенции, приобретенные при строительстве 3-го Заречного и «Европейского» микрорайонов в городе Тюмени. Жилье класса эконом строится с применением энергосберегающих технологий. Здесь будет выполнен комплекс работ по благоустройству территории, разбиты детские площадки, организованы парковочные места.