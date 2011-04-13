Жилье в пригороде становится комфортнее

В поселке Богандинский строится новый жилой комплекс. Строительство ведет девелоперская компания «Партнер-Инвест». Накануне ход работы на объекте оценили лично журналисты Тюмени.
Строительство жилого комплекса, имя которому «Богандинский», началось в сентябре 2010 года. «Это новый опыт компании, поскольку здесь мы строим малоэтажное жилье, - рассказал журналистам руководитель проекта Валерий Никоненко. Тем не менее, специалисты «Партнер-Инвеста» привнесли в новый проект свой опыт и профессиональные компетенции, приобретенные при строительстве 3-го Заречного и «Европейского» микрорайонов в городе Тюмени. Жилье класса эконом строится с применением энергосберегающих технологий. Здесь будет выполнен комплекс работ по благоустройству территории, разбиты детские площадки, организованы парковочные места.
Жилой комплекс – это 4 многоквартирных дома из экологичного силикатного кирпича: 2 четырехэтажных и 2 пятиэтажных, общее число квартир в которых составляет около трехсот. Два первых дома уже в процессе строительства: в ГП-1 заканчивают перекрытие 4-го этажа, в ГП-2 приступили к кладке 3-го.
Проект разработан архитектурным бюро «ОСА» (г. Екатеринбург). Главной задачей архитекторов было спроектировать жилой комплекс для небольшого поселка, ничем не уступающий современному городскому жилью. В итоге будущие собственники получат комфортные квартиры, которые учитывают все требования современного человека: удобные планировки, большие окна с низкими подоконниками, наполняющие квартиру естественным светом; горизонтальная разводка отопления, позволяющая индивидуально контролировать тепло в квартире; энергосберегающие лампы с датчиками движения и шума в подъездах.
Продажи домов уже открыты (проектная декларация на сайте invest72.ru). Покупателям предлагается хороший выбор жилых помещений: 1,-2,-3-х комнатные квартиры, квартиры-студии. Застройщик уже известен тюменцам гибким подходом к покупателям и всевозможными предложениями по оплате. Приобретея жилье в Богандинском, возможна рассрочка платежа, ипотека от Заспибкомбанка и ВТБ24 и уже привычный для Тюмени квартирный обмен. «Вы сможете отдать нам в «зачет» стоимости новой квартиры в жилкомлексе «Богандинский» свою старую квартиру, расположенную в Тюмени», - прокомментировала ведущий специалист службы продаж компании «Партнер-Инвест» Татьяна Протасова.
Первый дом жилого комплекса будет готов уже в начале июля этого года, сдача второго дома запланирована на август. Часть квартир планирует приобрести администрация муниципального образования для реализации государственных социальных программ (жилье для детей-сирот, молодых специалистов, людей, проживающих в ветхом жилье). Большая часть квартир – в свободной продаже.
«Это первый крупный проект комплексной застройки в рабочем поселке», - отметил глава муниципального образования Геннадий Бекин.
Фото Евгения Шарова