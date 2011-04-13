Причины несвоевременного ввода домов в эксплуатацию назвали эксперты

Если посмотреть на мировую практику, то Россия стоит далеко не на первом месте, а скорее на одном из последних по сложности и дороговизне процессов согласования. Вторая причина - отсутствие внешних инженерных сетей. Как правило, при заключении инвестиционного контракта на строительство многоэтажного дома девелопер рассчитывает на то, что внешние инженерные сети будут подведены городом к строительной площадке в указанные сроки и в нужном объеме. И если данные условия не выполняются, то сдвиги сроков сдачи дома неминуемы, пишет irn.ru со ссылкой на журнал «metrinfo.ru».