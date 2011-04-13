Причины несвоевременного ввода домов в эксплуатацию назвали эксперты

По мнению экспертов – сотрудников риэлторских и строительных компаний, задержки ввода домов часто вызывают нерешенные юридические вопросы и слишком большие объемы многоступенчатого согласования проектно-разрешительной документации.
Если посмотреть на мировую практику, то Россия стоит далеко не на первом месте, а скорее на одном из последних по сложности и дороговизне процессов согласования. Вторая причина - отсутствие внешних инженерных сетей. Как правило, при заключении инвестиционного контракта на строительство многоэтажного дома девелопер рассчитывает на то, что внешние инженерные сети будут подведены городом к строительной площадке в указанные сроки и в нужном объеме. И если данные условия не выполняются, то сдвиги сроков сдачи дома неминуемы, пишет irn.ru со ссылкой на журнал «metrinfo.ru».
В числе причин - волокита с документацией, заказчик может опоздать с выбором подходящей площадки, затянуть процесс отбора проектировщиков, подрядчиков, изготовителей и поставщиков оборудования и т.д. Также сместить срок сдачи дома может генеральный подрядчик или любой из субподрядчиков. Ему достаточно не выполнить вовремя перенос коммуникаций, опаздывать с земляными, строительно-монтажными или отделочными работами.
Срыв сроков сдачи может произойти и по независящим от участников строительства причинам. Например, при земляных работах могут обнаружиться объекты, представляющие культурно-историческую ценность – в этом случае строительные работы будут приостановлены на неопределенный срок. При земляных работах на месте будущего дома могут оказаться коммуникации, не отмеченные ни на одной карте, придется тратить время на незапланированные работы по их переносу. Подвести может логистическая компания - не привезти по утвержденному графику щебень, цемент или арматуру.
Ошибки инвестиционного прогноза также отодвинут срок ввода строящегося объекта. В таком случае появляется риск, что девелоперу не хватит денег достроить начатый объект. Кроме этого Градостроительный кодекс РФ содержит десятки причин, по которым органы государственного строительного надзора могут приостанавливать строительство – от несоблюдения мер противопожарной безопасности до несоответствия стройматериалов требованиям технических регламентов.
Ну и, наконец, еще одна причина, которая стоит особняком и явно тянет на отдельную тему, - недобросовестность компании, которая заранее решила дольщиков обмануть.