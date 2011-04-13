nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Как подарить или обменять свою недвижимость, узнай у специалистов

13 апреля 2011, 13:05
«Прямую» телефонную линию по вопросам оформления договоров купли-продажи...

«Прямую» телефонную линию по вопросам оформления договоров купли-продажи, дарения, мены объектов жилой недвижимости, а также о регистрации прав на основании договоров передачи (приватизации) жилых помещений, решений судов, свидетельств о праве на наследство проведет Тюменское управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Специалисты структуры ответят на вопросы горожан, а также расскажут о сроках действия Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», подскажут, с чего начать приватизацию жилья, какие документы необходимо предоставить для регистрации права собственности на жилые помещения при оформлении наследства, дарении и мены. В рамках мероприятии можно будет уточнить информацию о сроках проведения госрегистрации прав и размере государственной пошлины, сообщает пресс-центр ведомства.

«Прямая» телефонная линия состоится 14 апреля с 11.00 до 12.00 часов по телефону: (3452) 43-28-43.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25