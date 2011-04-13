Как подарить или обменять свою недвижимость, узнай у специалистов

«Прямую» телефонную линию по вопросам оформления договоров купли-продажи, дарения, мены объектов жилой недвижимости, а также о регистрации прав на основании договоров передачи (приватизации) жилых помещений, решений судов, свидетельств о праве на наследство проведет Тюменское управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Специалисты структуры ответят на вопросы горожан, а также расскажут о сроках действия Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», подскажут, с чего начать приватизацию жилья, какие документы необходимо предоставить для регистрации права собственности на жилые помещения при оформлении наследства, дарении и мены. В рамках мероприятии можно будет уточнить информацию о сроках проведения госрегистрации прав и размере государственной пошлины, сообщает пресс-центр ведомства.
«Прямая» телефонная линия состоится 14 апреля с 11.00 до 12.00 часов по телефону: (3452) 43-28-43.