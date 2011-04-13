Дачи, дома и участки – востребованный продукт сегодня

Как отмечают организаторы мероприятия, неслучайно в параллели с выставкой недвижимости представлена финансовая ярмарка. Ее цель – повышение финансовой грамотности населения и культуры управления личным капиталом; обмен профессиональным опытом и обсуждение актуальных вопросов; популяризация различных видов банковских продуктов и других финансовых услуг. Поэтому две выставки проходят в рамках одного проекта, который, безусловно, интересен разной аудитории посетителей по самому широкому кругу вопросов.