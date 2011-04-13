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Дачи, дома и участки – востребованный продукт сегодня

13 апреля 2011, 12:14
Сегодня на участки под ИЖС, на жилую и коммерческую недвижимость...

Сегодня на участки под ИЖС, на жилую и коммерческую недвижимость отмечен активный спрос. С самыми актуальными предложениями можно познакомятся посетители выставки недвижимости, которая пройдет 15-16 апреля в Тюмени.

Как отмечают организаторы мероприятия, неслучайно в параллели с выставкой недвижимости представлена финансовая ярмарка. Ее цель – повышение финансовой грамотности населения и культуры управления личным капиталом; обмен профессиональным опытом и обсуждение актуальных вопросов; популяризация различных видов банковских продуктов и других финансовых услуг. Поэтому две выставки проходят в рамках одного проекта, который, безусловно, интересен разной аудитории посетителей по самому широкому кругу вопросов.

Выставка недвижимости – это уникальная возможность в одном месте сравнить разные предложения и хороший шанс оценить свои возможности. Она одинаково полезна тем, кто решил приобрести городскую квартиру, участок под дачу в окрестностях города, и тем, кому интересны крупные инвестиционные проекты.

На мероприятии будет более 50 участников из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска; Беларусии, Болгарии, Италии, ОАЭ, Турции, Черногории.

Выставка пройдет в Выставочном зале на улице Севастопольской, 12, 15-16 апреля 2011 года. Открытие мероприятия в 11 часов. Посещение выставки бесплатно.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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