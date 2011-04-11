Поселок Молодежный перерастает в «пенсионерский»

По его словам, в Молодежном по-прежнему нет школы, что совершенно не привлекает молодые семьи. Нередко те, которые несколько лет назад купили объекты по госпрограммам, продают их. Спрос на них чаще всего со стороны переселенцев с севера. Чаще, это именно пенсионеры.