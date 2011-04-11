nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Поселок Молодежный перерастает в «пенсионерский»

11 апреля 2011, 15:08
Со стороны переселенцев в севера отмечен активный спрос на объекты...

С севера региона отмечен активный спрос на объекты в поселке Молодежном. Такие данные привел начальник отдела загородной недвижимости регионального агентства недвижимости «Этажи» Роман Абрамов.

По его словам, в Молодежном по-прежнему нет школы, что совершенно не привлекает молодые семьи. Нередко те, которые несколько лет назад купили объекты по госпрограммам, продают их. Спрос на них чаще всего со стороны переселенцев с севера. Чаще, это именно пенсионеры.

Загородная жизнь не для каждого – это все-таки удаление от городской жизни, чистка снега возле дома снежными тюменскими зимами, сложная транспортная проблема при неимении двух автомобилей на семью и т.д. – нюансов много, считает специалист. Он уверен, что цены на объекты в поселке несколько завышены, так как земельный участок, на котором стоит дом, составляет всего порядка 3 соток.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25