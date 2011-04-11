Поселок Молодежный перерастает в «пенсионерский»

С севера региона отмечен активный спрос на объекты в поселке Молодежном. Такие данные привел начальник отдела загородной недвижимости регионального агентства недвижимости «Этажи» Роман Абрамов.
По его словам, в Молодежном по-прежнему нет школы, что совершенно не привлекает молодые семьи. Нередко те, которые несколько лет назад купили объекты по госпрограммам, продают их. Спрос на них чаще всего со стороны переселенцев с севера. Чаще, это именно пенсионеры.
Загородная жизнь не для каждого – это все-таки удаление от городской жизни, чистка снега возле дома снежными тюменскими зимами, сложная транспортная проблема при неимении двух автомобилей на семью и т.д. – нюансов много, считает специалист. Он уверен, что цены на объекты в поселке несколько завышены, так как земельный участок, на котором стоит дом, составляет всего порядка 3 соток.