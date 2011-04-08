Поплатились за ненадлежащую рекламу «долей»

Как сообщили в пресс-службе Тюменского УФАС, текст «Посреди грандиозной стройки» содержал информацию о продаже квартир в строящихся домах ГП-27 и ГП-29. В тексте сказано, что ведется строительство квартир в микрорайоне 3-ий Заречный, далее подчеркивается факт открытия продаж в соседнем микрорайоне «Европейский». Под статьей указана информация: «Квартиры в новом микрорайоне можно купить уже сейчас: тел…». Сведения, указанные в рекламной статье связаны с информацией, размещенной после статьи.