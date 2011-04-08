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Поплатились за ненадлежащую рекламу «долей»

8 апреля 2011, 16:57
ООО «Управляющая компания «Наш дом» в Бюллетене «Дешевые квадраты»...

ООО «Управляющая компания «Наш дом» в Бюллетене «Дешевые квадраты» разместило рекламную статью, которую впоследствии Арбитражный суда Тюменской области признал ненадлежащей.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского УФАС, текст «Посреди грандиозной стройки» содержал информацию о продаже квартир в строящихся домах ГП-27 и ГП-29. В тексте сказано, что ведется строительство квартир в микрорайоне 3-ий Заречный, далее подчеркивается факт открытия продаж в соседнем микрорайоне «Европейский». Под статьей указана информация: «Квартиры в новом микрорайоне можно купить уже сейчас: тел…». Сведения, указанные в рекламной статье связаны с информацией, размещенной после статьи.

Нарушением закона о рекламе (ч. 7 ст. 28) является отсутствие информации о способах и месте получения проектной декларации.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 07 апреля 2011 года подтверждена законность решения Тюменского УФАС России от 14 декабря 2010 года о признании статьи ненадлежащей.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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