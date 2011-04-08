Лучшую недвижимость увидим на выставке

Выставка призвана стать консультационным центром по вопросам продажи, аренды недвижимости, банковских и сопутствующих услуг и единой торговой площадкой. Выставка продемонстрирует тенденции развития рынка недвижимости сегодня, участники мероприятия представят свои конкурентоспособные продукты.