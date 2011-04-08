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Лучшую недвижимость увидим на выставке

8 апреля 2011, 11:25
В Тюмени пройдет специализированная выставка недвижимости. Ежегодно...

В Тюмени пройдет специализированная выставка недвижимости. Ежегодно ее проводит ОАО «Тюменская ярмарка» при поддержке правительства Тюменской области.

15-16 апреля 2011 года территория Выставочного зала станет общей для застройщиков, банкиров, риэлторов, страховых и финансовых организаций, фондов, кооперативов и инвесторов.

Выставка призвана стать консультационным центром по вопросам продажи, аренды недвижимости, банковских и сопутствующих услуг и единой торговой площадкой. Выставка продемонстрирует тенденции развития рынка недвижимости сегодня, участники мероприятия представят свои конкурентоспособные продукты.

Среди разделов выставки будут представлены: жилая, коммерческая, загородная, зарубежная недвижимость, жилищное субсидирование и прочие услуги, в разделе «другое» зафиксированы предложения по гаражам и машиноместам.

Выставка недвижимости пройдет в Выставочном зале на улице Севастопольской, 12, 15-16 апреля 2011 года. Открытие мероприятия в 11 часов. Посещение выставки бесплатно.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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