Лучшую недвижимость увидим на выставке

В Тюмени пройдет специализированная выставка недвижимости. Ежегодно ее проводит ОАО «Тюменская ярмарка» при поддержке правительства Тюменской области.
15-16 апреля 2011 года территория Выставочного зала станет общей для застройщиков, банкиров, риэлторов, страховых и финансовых организаций, фондов, кооперативов и инвесторов.
Выставка призвана стать консультационным центром по вопросам продажи, аренды недвижимости, банковских и сопутствующих услуг и единой торговой площадкой. Выставка продемонстрирует тенденции развития рынка недвижимости сегодня, участники мероприятия представят свои конкурентоспособные продукты.
Среди разделов выставки будут представлены: жилая, коммерческая, загородная, зарубежная недвижимость, жилищное субсидирование и прочие услуги, в разделе «другое» зафиксированы предложения по гаражам и машиноместам.
Выставка недвижимости пройдет в Выставочном зале на улице Севастопольской, 12, 15-16 апреля 2011 года. Открытие мероприятия в 11 часов. Посещение выставки бесплатно.