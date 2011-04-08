Дачников подготовят к открытию сезона

Сегодня, 8 апреля, в управе Восточного административного округа состоится «круглый стол» для дачников.
На мероприятии обсудят вопросы подготовки к пожароопасному периоду, обеспечения пожарной безопасности на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений, проведения субботников, оформления недвижимого имущества и предотвращения действий экстремистской направленности, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
В заседании «круглого стола» примут участие председатели садоводческих и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Восточного административного округа, а также представители федеральной противопожарной службы, специалисты администрации города Тюмени и правительства Тюменской области.
Собрание состоится 8 апреля 2011 года в 15.00 часов в управе Восточного административного округа по адресу ул. 30 лет Победы, 95/2, каб. 203.