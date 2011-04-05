Нет квартир? Будет митинг!

Дольщики недостроенных многоквартирных домов в микрорайонах Войновка и Тарманы по-прежнему ждут своих квартир. Граждане вновь готовы выйти на площадь города.
Напомним, для строительства объектов у ООО «Сиб-Строй» имеется вся необходимая исходно-разрешительная документация. В связи с финансовой несостоятельностью застройщика строительство жилых домов было приостановлено. Впервые дольщики компании выходили на площадь Тюмени в 2009 году.
Как считает лидер инициативной группы дольщиков Войновки Наталья Коротаева, периодические встречи с представителями ГУСа, Госстройнадзора и других структур не приносят результатов. Застройщик «Сиб-Строй» продолжает банкротиться, а за директором компании Эдуардом Давыдовым всплывают все новые махинации – уже не одно уголовное дело заведено. Дело о хищении денежных средств дольщиков расследуется, выяснилось также, что справки о подключении одного из домов к сетям фиктивны.
По данным инициативной группы, в десятиэтажном пятиподъездном строящемся доме на Войновке 199 квартир, их которых 31 не продана. «В каждой квартире от одного до шести дольщиков, в итоге около 500 человек ждут своих квартир. И это только один дом», - рассказывает Наталья. Дольщики уже организовали две инициативные группы – по объектам Войновки и Тарман.
Граждане выйдут на площадь у памятника В.Ленину 12 апреля 2011 года в 12.00.