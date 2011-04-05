Нет квартир? Будет митинг!

По данным инициативной группы, в десятиэтажном пятиподъездном строящемся доме на Войновке 199 квартир, их которых 31 не продана. «В каждой квартире от одного до шести дольщиков, в итоге около 500 человек ждут своих квартир. И это только один дом», - рассказывает Наталья. Дольщики уже организовали две инициативные группы – по объектам Войновки и Тарман.