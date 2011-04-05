Квартиры «Европейского» микрорайона теперь в «рф»-зоне

На портале можно найти всю интересующую покупателей информацию - о домах, планировочных решениях квартир, их стоимости. Отдельный раздел сайта посвящен вариантам приобретения жилья (рассрочка ипотека, обмен); кроме того, посетители смогут воспользоваться функциональным поиском квартир по заданным параметрам, также можно отправить заявку на бронирование квартиры в режиме он-лайн и задать любой интересующий вопрос. На сайте также можно найти видеофильмы о микрорайоне и посмотреть фотографии, отражающие этапы строительства. Оценить динамику стройки посетители сайта могут в режиме реального времени благодаря видеокамерам, установленным на строительной площадке.