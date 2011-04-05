Квартиры «Европейского» микрорайона теперь в «рф»-зоне

«Сайт будет более доступным, не надо вспоминать англоязычное название, достаточно ввести в поисковую строку слова «микрорайон европейский.рф». Многие компании переходят на русские домены или используют, как мы, два варианта названия сайта, это еще один шаг навстречу нашим клиентам и партнерам», - комментируют в компании «Партнер-Инвест».
На портале можно найти всю интересующую покупателей информацию - о домах, планировочных решениях квартир, их стоимости. Отдельный раздел сайта посвящен вариантам приобретения жилья (рассрочка ипотека, обмен); кроме того, посетители смогут воспользоваться функциональным поиском квартир по заданным параметрам, также можно отправить заявку на бронирование квартиры в режиме он-лайн и задать любой интересующий вопрос. На сайте также можно найти видеофильмы о микрорайоне и посмотреть фотографии, отражающие этапы строительства. Оценить динамику стройки посетители сайта могут в режиме реального времени благодаря видеокамерам, установленным на строительной площадке.
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