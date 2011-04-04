Доступное жилье - тюменцам

жильем молодые семьи. Эту информацию обсудили 1 апреля 2011 года на первом в этом году заседании совета по реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Напомним, что по итогам 2010 года в регионе введено свыше 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья, или 106,4% к запланированному объему, в том числе индивидуальных жилых домов - 401,4 тысяч квадратных метров (110,7% к плану). Тем не менее, в ближайшее время предстоит наращивать темпы жилищного строительства.
Особенно важно, по словам губернатора области Владимира Якушева, стимулировать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «В последнее время тюменцы все чаще возводят собственное жилье, и задача власти – максимально содействовать гражданам, желающим улучшить свои жилищные условия, построив собственный дом», - подчеркнул глава региона.
Губернатор остановился и на теме выбора участков земли под ИЖС в муниципалитетах. Это должны быть земли, максимально пригодные под строительство. В противном случае, затраты на инженерную подготовку участков негативно сказываются на итоговой цене квадратного метра жилья. Поэтому, отметил Владимир Якушев, при подборе земель, необходим их полный и всесторонний анализ, а ответственность за принятое решение ложится на руководителей муниципальных образований, сообщает пресс-служба губернатора.
«Жители региона готовы вкладывать средства в строительство жилья, но подчас муниципальные власти создают искусственные административные барьеры при предоставлении участков. Это недопустимо!», - убежден глава области.
Участники заседания также рассмотрели вопрос обеспечения жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище». В 2010 году на решение «квартирного вопроса» молодых семей было направлено более 1 млрд. 649 млн. рублей. При этом доля расходов федерального бюджета составила 364,8 млн. рублей, а основные затраты взяла на себя региональная казна.
В программе «Жилище», утвержденной на 2011-2015 годы, сумма федеральных выплат для молодых семей сократилась на пять процентов, и составляет 30-35%. Но губернатор Тюменской области принял решение о компенсации пяти «потерянных процентов» за счет средств регионального бюджета.
«Программа по обеспечению жильем молодых семей должна продолжаться, - считает Владимир Якушев. – Благодаря этой программе сотни молодых супружеских пар уже решили жилищный вопрос, а в ближайшей перспективе такую возможность получат еще больше тюменских семей», - подчеркнул губернатор.