Доступное жилье - тюменцам

Напомним, что по итогам 2010 года в регионе введено свыше 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья, или 106,4% к запланированному объему, в том числе индивидуальных жилых домов - 401,4 тысяч квадратных метров (110,7% к плану). Тем не менее, в ближайшее время предстоит наращивать темпы жилищного строительства.