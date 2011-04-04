Деятельность тюменских риэлторов застрахована на миллионы

Как отмечает член Совета «ОРТ» Ирина Семенова, обязанность страхования гражданской ответственности при осуществлении риэлторской деятельности была у членов НП всегда, это было и есть одним из условий членства в нем. Но раньше каждая риэлторская компания страховала свою ответственность и определяла сумму страховки самостоятельно. Особенность нынешнего страхования в его корпоративности. Именно Некоммерческое партнерство, как субъект, заключило договор со «Страховым домом ВСК» на общую сумму в 50 миллионов рублей. Согласно этому договору, каждое застрахованное агентство, входящее в состав ОРТ, при возникновении страхового случая, получает страховую выплату в лимите 5 млн. рублей.