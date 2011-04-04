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Деятельность тюменских риэлторов застрахована на миллионы

4 апреля 2011, 14:59
Деятельность тюменских риэлторов застрахована на общую сумму в 50 миллионов рублей...

Деятельность тюменских риэлторов, состоящих в НП «Объединении риэлторов Тюменской области» («ОРТ»), застрахована на общую сумму в 50 миллионов рублей.

Страховой полис о добровольном страховании гражданской ответственности продемонстрировала посетителям Выставки недвижимости-2011 второго апреля президент НП «ОРТ» Ольга Базаева. «Участники «ОРТ» застраховали свою профессиональную ответственность. Они ответственно относятся к своему бизнесу», - прокомментировала Ольга Александровна.

Как отмечает член Совета «ОРТ» Ирина Семенова, обязанность страхования гражданской ответственности при осуществлении риэлторской деятельности была у членов НП всегда, это было и есть одним из условий членства в нем. Но раньше каждая риэлторская компания страховала свою ответственность и определяла сумму страховки самостоятельно. Особенность нынешнего страхования в его корпоративности. Именно Некоммерческое партнерство, как субъект, заключило договор со «Страховым домом ВСК» на общую сумму в 50 миллионов рублей. Согласно этому договору, каждое застрахованное агентство, входящее в состав ОРТ, при возникновении страхового случая, получает страховую выплату в лимите 5 млн. рублей.

Она также уточнила, что при наступлении страхового случая денежные средства получат не риэлторские компании, а именно третьи лица (клиенты).

Фото Ирины Семеновой

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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