Недвижимость интересна тюменцам

Сегодня в Тюменском Технопарке открылась десятая юбилейная Выставка недвижимости – 2011. В 10 часов утра помимо участников здесь уже было довольно много посетителей и ощущался праздник.
В этом году мероприятие стало масштабнее – экспозиция расширилась и заняла два этажа Технопарка. На первом этаже в основном разместились риэлторские компании и застройщики, на втором – общественная приемная и банки.
Напомним, в общественной приемной «Объединения риэлторов Тюменской области» можно получить квалифицированную консультацию специалистов Росреестра, БТИ, правовой службы, представителей Центра налоговой помощи, общегородской комиссии по этике.
Выставка призвана показать, что сегодня происходит на рынке. И рассмотрев стенды, каждый посетитель сделает вывод для себя.