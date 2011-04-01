ЖК «Даудель»: как сэкономить на коммунальных платежах, или энергосервис как он есть

Если это перевести в более конкретные цифры, то в среднем жители жилого комплекса по итогу отопительного сезона 2011 г. сэкономят на теплоснабжении - 7, 61 руб. в расчете на 1 кв. м. ежемесячно, т.е. вместо 23,09 руб./м 2. жители «Даудели» платили 15,48 руб./м2. При этом надо учитывать, что в комплексе «Даудель» расчеты за все виды коммунальных услуг, в т.ч. и за теплоснабжение строятся на основании квартирных приборов учета и экономия на теплоснабжении по ряду квартир составила более 50 % от возможного нормативного потребления.