ЖК «Даудель»: как сэкономить на коммунальных платежах, или энергосервис как он есть

Первый в Тюмени частный энергосервисный контракт фактически выполнен. Об этом, на отраслевом совещании управления по энергосберегающей политике и мониторингу Администрации г. Тюмени, состоявшемся в конце марта, сообщил Игорь Михайлов, заместитель генерального директора холдинговой компании «Сибинтел», куратор управления клубного жилого комплекса «Даудель».
Напомним, что осенью 2010 г. между жителями комплекса «Даудель» и сервисной компанией «Даудель – Сервис» был заключен энергосервисный контракт. По условиям контракта «Даудель – Сервис» обязалась за счет собственных средств дооснастить теплопункты двух домов жилого комплекса системой автоматики и регулирования в результате чего должна была быть обеспечена следующая экономия по теплоснабжению:
- не менее 28 (Двадцать восемь) процентов от нормативного потребления;
- не менее 3 (Трех) процентов от потребления прошлого отопительного сезона, сопоставимого по длительности с опытно – эксплуатационным периодом.
Как сообщил Игорь Михайлов, «даже без учета апреля и мая (а эти месяцы однозначно улучшат результат, что видно по прошлому отопительному сезону) контракт можно считать выполненным. Фактический результат превзошел наши планы».
Экономия тепловой энергии по состоянию на март 2011 г. составила:
- Базис от объема 2009 – 2010 г.г. - 21,24 % (или - 149 770,92 руб.), при плане ЕЕМ – 3 %.
Можно считать, что по этому показателю энергосервисный контракт выполнен.
- Базис от норматива - 26,13 % (или - 197 740,81 руб.), при плане ЕЕМ – 28 %.
Учитывая, что средняя экономия апрель – май во все года была больше 50 % есть все основания полагать, что энергосервисный контракт будет выполнен и по этому показателю и будет на уровне 32-36%.
Если это перевести в более конкретные цифры, то в среднем жители жилого комплекса по итогу отопительного сезона 2011 г. сэкономят на теплоснабжении - 7, 61 руб. в расчете на 1 кв. м. ежемесячно, т.е. вместо 23,09 руб./м 2. жители «Даудели» платили 15,48 руб./м2. При этом надо учитывать, что в комплексе «Даудель» расчеты за все виды коммунальных услуг, в т.ч. и за теплоснабжение строятся на основании квартирных приборов учета и экономия на теплоснабжении по ряду квартир составила более 50 % от возможного нормативного потребления.
«Наш опыт в энергосервисе оказался вполне удачным, и самое главное - нам абсолютно понятно и то, что необходимо сделать (т.е. техническая сторона вопроса) и сам механизм реализации энергосервисных мероприятий – поэтому на следующий отопительный сезон аналогичный контракт будет предложен жителям еще двух домов клубного жилого комплекса «Даудель»», подчеркнул Игорь Михайлов.