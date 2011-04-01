Дайджест Nashgorod.ru с 26 марта по 1 апреля

Восточная мудрость утверждает, что эпоха перемен — это самое страшное, что может выпасть человеку. Однако тюменцы все же хотят знать о предстоящих переменах. И если не радоваться им, то хотя бы выразить по этому поводу своё «фи». В числе самых популярных новостей этой недели — сообщения об обязательной установке счетчиков воды, газа, электроэнергии; подаче заявления на загранпаспорт только через интернет; новых правилах регистрации автомобилей. Что еще читали и обсуждали посетители портала Nashgorod.ru, расскажет дайджест.

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