Дайджест Nashgorod.ru с 26 марта по 1 апреля

Всех поставим на счетчик!
Тюменцы должны до января 2012 года установить у себя в квартирах и собственных домах приборы учета потребляемой электроэнергии, воды, газа. Организации, которые поставляют ресурсы, обязаны принять и выполнить заявки горожан на установку счетчиков. Об этом рассказал заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Игорь Веретенников.
Он пояснил, что антимонопольный орган следит за исполнением федерального закона «Об энергосбережении....», которым, в частности, и предусмотрена обязанность по установке счетчиков энерго- и ресурсоснабжающих организаций, к которым присоединены потребители. Эти организации не вправе отказать гражданам, обратившимся к ним, в установке счетчика. В то же время, у владельцев домов и квартир есть право выбирать, организацию, которая установит счетчик, а так же сам прибор (ту или иную марку).
Мнения форумчан:
«Это обязательно? Не хочу ставить никакие счетчики, люблю включить воду и как говорится „лейся песня“, а экономить 100 рублей — мне не надо».
«Поставите счетчики, может воду зря лить перестанете и дело не в экономии денег — а природных ресурсов. у нас тоже 2 маленьких детей, со всеми постирушками уходит 7 кубов воды в месяц. А норма водопотребления у нас на одного человека по моему 9. 9*4=36 за 36 кубов воды мы бы платили, если бы не стояли счетчики».
Человек собаке — кто?
На спасение бездомных собак, ставших жертвами жесткого обращения, вышли волонтеры благотворительного фонда помощи животным «Горячей линии «Потеряшки». Чтобы достать из-под бетонных плит над теплотрассой щенков, которым посчастливилось остаться в живых, и трупы животных, которым повезло меньше, они организовали доставку манипулятора.
Теплотрасса, расположенная рядом с железной дорогой, в районе улиц Белинского и Клары Цеткин — прибежище для стаи бездомных псов. Здесь обитал десяток собак, по словам волонтеров, адекватных и неагрессивных. Их подкармливали жители этого района.
... Это далеко не единичный случай беспощадного обращения с животными. «Потеряшки» обеспокоены появлением на сайте, посвященном уничтожению животных, тюменской ветки.
Мнения форумчан:
«Вы бы лучше вечерком там прошлись, в одиночку, рядом с такой стаей „адекватных и неагрессивных“ собачек, я ходил, не по себе весьма».
«Скоро предпримут закон об обязательной уборке за своими питомцами — ряды бездомных собак ЗНАЧИТЕЛЬНО пополнятся и брать их не так охотно будут — не каждому нужны дополнительные хлопоты и ответственность. Будьте уверенны, товарищи... Придётся из бюджета больше средств выделять на отлов и пр».
«а вы хотите, чтоб ваши дети жили в мире маньяков? И мне очень интересно знать,почему агрессия собак вами воспринимается так строго,а массовые убийства руками этих недолюдей в порядке вещей? Вы вообще видите где грань между разумным желанием выжить и удовольствием от убийства»?
«На мой взгляд, «проблема стала крайне острой», в основном, из-за низких «моральных» норм многих наших горожан. Ну тех, для которых — «Изониазид — не яд ...»
Путь за границу проходит через интернет
С 28 марта 2011 года оказание государственных услуг по оформлению заграничных паспортов — приём документов на паспорт нового поколения — осуществляется только через Единый портал государственных и муниципальных услуг (заявлений, направленных в электронном виде) и по предварительной записи.
Мнения форумчан:
«Что-то я не понял. А как же тем — у кого нет компьютера»?
«Все там работает нормально! Регистрируешься и через 2 недели тебе приходит письмо (не электронное, а бумажное) с активационным кодом! Потом подается заявление. Вот и все».
Жить автомобилистам станет легче
С 3 апреля вступают в силу новые правила регистрации автомобилей. Они содержат ряд существенных изменений. Одним из самых ожидаемых всеми автолюбителями новшеств станет процедура постановки машины на учет. С 3 апреля, продавая авто, можно не снимать его с учета. Однако это право пока не распространяется на машины, приобретенные за пределами России. В таком случае, как и прежде, продавец обязан снять автомобиль с учета, а покупатель — поставить его на учет.
Регистрация автомобилей существенно упростится и для тех, кто переехал в другой регион. Достаточно прийти в подразделение ГИБДД по новому месту жительства, где и перерегистрируют авто. Также будет возможно оставить номер машины новому владельцу по взаимному согласию бывшего и нового хозяев, а также при наследовании, в пределах региона.
Кто в Тюмени всех милее
Интернет-портал Nashgorod.ru продолжает выяснять, кто из форумчанок всех прекраснее и креативнее. Путем пользовательского голосования были определены 18 полуфиналисток конкурса «Мисс НашГород — 2011». Напомним, в борьбу за звание «мисс» вступили 28 участниц, каждая из которых рассказала о себе и представила на суд форумчан свои фотографии. 18 девушек, набравшие больше всего голосов, вышли в полуфинал. Теперь им предстоит доказать, что они не только красивые, но и творческие.
Мнения форумчан:
«Как говорят америкосы, oh, my gosh! ни за кого бы не проголосовал, из таких красавиц трудно выбирать»).
«НашеГородовские девочки лучше всех»!!!!
Фото с сайта pochtaonline.info