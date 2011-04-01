Администрация vs частники: бои без правил продолжаются?

Сейчас, спустя месяц, ситуация напоминает вялотекущую шизофрению: перевозчики и администрация Тюмени пока никак не могут договориться о том, как им работать дальше. Причиной скандала в «благородном семействе» стало стремление городских властей оптимизировать маршрутную сеть и выработать четкие правила для тех, кто возит тюменцев. И для этого есть весьма подходящий повод — в августе 2011 года у большинства частных перевозчиков заканчиваются сроки действия договоров на перевозку пассажиров. Администрация хочет установить новые «правила игры». Ответ частников, которые, де-факто, уже давно контролируют рынок, не заставил себя долго ждать.
Перевозчики: «Затраты растут, а помощи ждать не приходится»
У меня на руках весьма интересный документ — письмо от Союза частных перевозчиков Тюмени губернатору области Якушеву. Цитата: «Уважаемый Владимир Владимирович! К Вам обращаются все частные перевозчики города Тюмени. Мы просим в самое ближайшее время увеличить стоимость проезда в автобусе. Если тарифы на перевозку пассажиров не будут подняты до 17-18рублей,то наша деятельность станет неэффективной и окончательно убыточной».
Далее перевозчики сетуют на то, что растут цены на дизельное топливо, приобретение запчастей, стоянку, электроэнергию...В общем, все плохо и ситуация, по словам частников, критическая. При этом, в письме указано, что по состоянию на конец января, город так и не возместил владельцам автобусов перевозку федеральных льготников. Называлась даже примерная сумма — около 400 миллионов рублей. После этого, в феврале, когда частники чуть ли не штурмом брали администрацию (а, одного из наиболее активных «борцов» и, по совместительству, неформального лидера частных перевозчиков, Александра Костырева даже отправили за гиперактивность в отделение милиции) с ними тут же встретился глава города Александр Моор. 16 февраля тюменский градоначальник сказал следующее: «В 2011 году выплата за перевезенных льготников будет осуществляться всем перевозчикам...будут производиться платежи, в пределах средств, заложенных в бюджете». У частных предпринимателей появилась возможность получить долгожданные деньги за провоз льготников.
Плюс ко всему, тюменским автобусникам портят нервы тюменские же маршруточники. Дело тут в несовершенстве транспортной сети: многие городские маршруты дублируют друг друга, в центре города они вообще один на одном и между перевозчиками идет острая борьба за пассажиров. В ход идут догонялки автобусов с маршрутками, недюжинная смекалка и мат водителей.
Администрация: «Частники вцепились за прибыльные маршруты»
В тюменской мэрии уверены: город несет многомиллионные убытки потому, что частники не желают работать на неприбыльных маршрутах, в частности, на дачных. Все наиболее рентабельные автобусные линии контролируются индивидуальными предпринимателями, которые хоть и работают на субподряде в муниципальных ПАТП-1 и ПАТП-2, но только на свой карман. А из 126 маршрутов городского транспорта Тюмени, 62 (то есть, половина) являются убыточными. И там, где мало пассажиров, соответственно, почти не наблюдается частников. Зато на «лакомых» маршрутах (14, 25, 30, 17) их хоть отбавляй. И там, где они есть, качество обслуживание пассажиров не устраивает администрацию: автобусы старые, санитарные требования соблюдаются плохо, почти нет контроля за тем, чтобы частные перевозчики ездили строго по расписанию. В общем, дискредитируют себя предприниматели по самое «не хочу», стало быть, дискредитируют и власть, которая выдавала им маршруты и подписывала договоры на перевозку пассажиров.
Новая схема
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию городская администрация совместно с перевозчиками сформировала рабочую группу — по пять человек с каждой стороны. Группа вносит предложения в разрабатываемую сейчас конкурсную документацию. Так, чтобы оптимизировать существующую транспортную сеть, владельцы автобусов предлагают перенести движение некоторых маршрутных такси на другие улицы. К примеру, обсуждается вопрос изменения схемы движения маршруток №№ 51, 61, 29. Они забирают на себя существенную часть пассажиров автобуса № 54, работая с ним по схожим маршрутам. Также убрать часть маршруток с пути своего следования предлагают владельцы автобусов № 48 и № 15. Но в основном, администрация на это не идет, оставляя все, как есть, без изменений. Консенсус нашли пока лишь в том, что надо закрыть несколько убыточных автобусных маршрутов: №№ 2, 4, 31, 42, 60. Возможно, уберут и несколько маршрутных такси, но пока говорить об этом преждевременно — у администрации и перевозчиков впереди еще не один раунд напряженного «боя».
Что имеем в итоге
Давайте попробуем взглянуть на эту ситуацию беспристрастно, со стороны. Ясно, что и администрация, и частники отстаивают свои интересы. Чиновники хотят снизить убыточность городского транспорта, привлечь на дачи владельцев автобусов и маршруток. Частники, в свою очередь, упираются задними колесами, не желая ехать в «поля». Для них гораздо выгоднее работать с большим количеством клиентов, на то они и предприниматели. И те, и другие пишут губернатору. Частники плачут, говоря о несправедливом муниципалитете, который дерет с них три шкуры.
Муниципалитет же клеймит хапуг-предпринимателей, которые плевали на все ради получения прибыли. Но, при этом, в администрации прекрасно понимают, что кроме частников работать с населением некому и если сегодня расторгнуть с перевозчиками все договора, то завтра тюменцы будут ходить пешком. Последний муниципальный транспорт канул в лету после того, как на улице Республике срезали троллейбусные провода. Остались только предприниматели с их покосившимися от старости немецкими автобусами, маршрутные такси, да маленькая горстка «Икарусов», как напоминание о былом величии социально-ориентированного городского транспорта.
Как разрубить Гордиев транспортный узел?
Нынешняя ситуация до смешного напоминает любимую басню Крылова. Роли распределились следующим образом. Лебедь — городская администрация, которая силится поднять «воз» в небеса. Рак — владельцы автобусов. Они не хотят коренных перемен и пятятся назад. Ну и Щука — маршрутные такси, которые тянут на себя рынок, чем вызывают недовольство членистоногого и недоумение пернатого. Воз, конечно же, и ныне там. Что делать? Как вариант, идти на уступки!
Автобусникам надо научиться уступать маршруточникам, тем, в свою очередь, действовать с оглядкой на администрацию, а властям города выступить в роли Третейского судьи, не вставая на чью-либо сторону. 30 марта, на последнем заседании рабочей группы, во главе с дико уставшим от всего этого балагана Александром Моором, была высказана рациональная идея: необходимо создать крупное некоммерческое партнерство перевозчиков, куда бы вошли большинство транспортных компаний. В таком случае объединение сможет в будущем разработать единую стратегию транспортного обслуживания тюменцев. «Руководителей много, вот в чем проблема! Когда каждый за свой автобус — ничего не получается!», — в сердцах выпалил на заседании рабочей группы директор тюменского транспортного предприятия «Ротор» Владимир Шушарин. Надеюсь, что 30 марта коллеги его услышали.
Михаил Захваткин