Администрация vs частники: бои без правил продолжаются?

В тюменской мэрии уверены: город несет многомиллионные убытки потому, что частники не желают работать на неприбыльных маршрутах, в частности, на дачных. Все наиболее рентабельные автобусные линии контролируются индивидуальными предпринимателями, которые хоть и работают на субподряде в муниципальных ПАТП-1 и ПАТП-2, но только на свой карман. А из 126 маршрутов городского транспорта Тюмени, 62 (то есть, половина) являются убыточными. И там, где мало пассажиров, соответственно, почти не наблюдается частников. Зато на «лакомых» маршрутах (14, 25, 30, 17) их хоть отбавляй. И там, где они есть, качество обслуживание пассажиров не устраивает администрацию: автобусы старые, санитарные требования соблюдаются плохо, почти нет контроля за тем, чтобы частные перевозчики ездили строго по расписанию. В общем, дискредитируют себя предприниматели по самое «не хочу», стало быть, дискредитируют и власть, которая выдавала им маршруты и подписывала договоры на перевозку пассажиров.