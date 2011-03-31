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Возле жилого дома незаконно строилась автомойка

31 марта 2011, 18:44
О незаконном строительстве автомойки вблизи многоквартирного...

О незаконном строительстве автомойки вблизи многоквартирного жилого дома по улице Карла Маркса в Тюмени рассказали прокурору Тюменской области В.Владимирову сами жильцы дома на личном приеме 15 марта 2011 года.

При рассмотрении дела, прокурорская проверка установила, что в июне 2009 года администрация Тюмени с нарушением санитарных норм предоставила ООО «Май» в аренду земельный участок для установки двух автомоек в модульном исполнении по ул.Волгоградская- К.Маркса. Срок аренды был установлен до 23 мая 2010 года. Коммерческая фирма в 2011 году по истечении срока договора начала на земельном участке возводить автомойку, что незаконно.

По итогам проверки прокуратура Калининского округа г. Тюмени внесла в адрес главы администрации г.Тюмени представление об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц. Кроме того, как сообщает областная прокуратура, против генерального директора ООО «Май» возбуждено административное дело по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

В результате вмешательства прокурора области строительство автомойки было прекращено.

Фото с gdeetotdom.ru

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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