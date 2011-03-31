Возле жилого дома незаконно строилась автомойка

При рассмотрении дела, прокурорская проверка установила, что в июне 2009 года администрация Тюмени с нарушением санитарных норм предоставила ООО «Май» в аренду земельный участок для установки двух автомоек в модульном исполнении по ул.Волгоградская- К.Маркса. Срок аренды был установлен до 23 мая 2010 года. Коммерческая фирма в 2011 году по истечении срока договора начала на земельном участке возводить автомойку, что незаконно.