Кто и как автомобили покупает

Мужчина от 30 до 40 лет, женатый, предприниматель, имеющий доход от 25 тысяч рублей в месяц. Таким получился собирательный образ заемщика, который совместными усилиями создали сотрудники тюменских банков. «Кроме мужчин, очень часто стали брать кредиты женщины. В основном молодые и незамужние», — загадочно улыбаясь, сказала руководитель отдела кредитования автоцентра «Интер-Авто» Елена Черепанова. Что касается моделей машин, которые предпочитают представительницы прекрасного пола, то здесь лидирует Daewoo Matiz. А вот другую модель этой марки, «Нексию» часто покупают жители сельской местности. Причина этого, как пошутили в зале, то, что люди не могут купить «Ниву». И действительно, в этом есть доля правды: спрос на популярный российский внедорожник превышает предложение! По словам начальника отдела продаж ООО «Лада и К» Сергея Баева, «Нива» сейчас очень популярна и машин на всех желающих попросту не хватает! И это несмотря на то, что цена на автомобиль за последние месяцы повысилась с 260 до 301 тысячи рублей.