Кто и как автомобили покупает

Что за машины предпочитают незамужние тюменки и почему вместо внедорожника «Нива» сельчане активно скупают Daewoo Nexia? Об этом и многом другом беседовали участники круглого стола «Как купить автомобиль сегодня?», который прошел 30 марта в Тюмени.
Весна пришла — кредиты подешевели
Обсуждали состояние авторынка представители местных банков, автосалонов и ГИБДД. Первые похвастались тем, что с приходом весны в их филиалах появились новые заманчивые предложения по автокредитам. К примеру, процентные ставки снизил Сбербанк. Инвест Капитал Банк понизил ставки по кредитам с государственным субсидированием. Речь идет о покупке машин, собранных на территории России. Это могут быть как иномарки, так и представители отечественного автопрома. Записбкомбанк предлагает более выгодные, чем раньше, условия по экспресс-кредитам.
Объяснить весеннее «обострение» банков можно и тем, что в последнее время люди берут кредиты довольно часто. Косвенно об этом говорит статистика, которую на днях привел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно его исследованию, россияне все чаще выбирают покупку автомобиля в кредит. Если в 2009 году брать машину таким способом планировали 30% опрошенных, то в сейчас уже 38% респондентов готовы обременить себя ежемесячными платежами.
Но здесь прослеживается интересная тенденция. О ней сообщила генеральный директор «Единой службы
Среднестатистический заемщик — кто он?
Мужчина от 30 до 40 лет, женатый, предприниматель, имеющий доход от 25 тысяч рублей в месяц. Таким получился собирательный образ заемщика, который совместными усилиями создали сотрудники тюменских банков. «Кроме мужчин, очень часто стали брать кредиты женщины. В основном молодые и незамужние», — загадочно улыбаясь, сказала руководитель отдела кредитования автоцентра «Интер-Авто» Елена Черепанова. Что касается моделей машин, которые предпочитают представительницы прекрасного пола, то здесь лидирует Daewoo Matiz. А вот другую модель этой марки, «Нексию» часто покупают жители сельской местности. Причина этого, как пошутили в зале, то, что люди не могут купить «Ниву». И действительно, в этом есть доля правды: спрос на популярный российский внедорожник превышает предложение! По словам начальника отдела продаж ООО «Лада и К» Сергея Баева, «Нива» сейчас очень популярна и машин на всех желающих попросту не хватает! И это несмотря на то, что цена на автомобиль за последние месяцы повысилась с 260 до 301 тысячи рублей.
Банкиры радуются, а гаишники грустят
Пожалуй, единственным участником дискуссии, кто не разделил оптимизма собравшихся по поводу увеличения числа выдаваемых автокредитов, был начальник межрайонного регистрационного отдела ГИБДД по Тюменской области Александр Андреев. «Ваши доступные кредиты нам вот уже где!», — прикоснулся рукой к горлу Александр Михайлович. Банкиры дружно рассмеялись. Но Андреев был непреклонен: «По нашим данным, в этом году в Тюменской области увеличится число машин, которые будут ставить на учет» — с грустью в голосе отметил представитель ГИБДД. Это значит, что работы у Александра Андреева и его подчиненных будет много, притом, что штат регистрационного отдела расширять пока никто не планирует. Остается надежда, что в лучшую сторону ситуацию изменят новые правила регистрации транспортных средств, которые вступают в силу 3 апреля, то есть совсем скоро.
Михаил Захваткин