Экологическое строительство – тема номер один в Тюмени

- Англия достаточно консервативная страна, там всегда умели экономить, но 20 лет назад жители пришли к пониманию, что надо заниматься повышением эффективности своих домов: менять окна, устанавливать приборы учета и регулировки. Конечно, сложно экономить, когда вокруг все призывают потреблять больше, но при этом надо понимать, что стоимость энергоресурсов растет. Сегодня в моде уже более умное потребление. Для примера: в Лондоне в сутки расходуют всего 80 литров воды на человека! Все дело в рациональном использовании, - сказал господин Имз. - На самом деле «зеленое», или экологическое, строительство - уже всемирная идеология, и для всех очевидно, что это больше, чем просто экология.