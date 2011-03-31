Экологическое строительство – тема номер один в Тюмени

Первый межрегиональный форум по экологическому строительству в Западной Сибири прошел в Тюмени. Его организаторами выступили Центр энергоэффективных и инновационных технологий, Совет по экологическому строительству, Национальное агентство устойчивого развития. Представители органов власти, тюменские архитекторы и строители приняли в нем участие.
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений актуальность темы использования природных ресурсов, внедрения экологичных и энергоэффективных технологий. Строительный рынок должен стать одной из площадок по внедрению новых материалов и технологий, поскольку их использование позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию зданий, позитивно влиять на качество жизни людей, экономить бесценные природные ресурсы.
Генеральный директор некоммерческого партнерства «Совет по экологическому строительству» Гай Имз в своем докладе пояснил, что экологическое строительство преследует две задачи: первая - эффективное использование ресурсов (энергетические, водные и другие) и вторая - максимальное снижение негативных влияний городской среды на здоровье человека, то есть здания должны быть идеальными в отношении микроклимата и экологии.
По свидетельству Гая Имза, в России сегодня строится лишь чуть более 20 «зеленых» зданий. В 40 странах мира сейчас внедрен американский LEED-стандарт («Руководство в энергоэффективном и экологичном планировании» - является системой оценки мероприятий при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и предусматривает специфическую сертификацию объектов строительства). Более 300 зданий сертифицировано в соответствии с этим стандартом только в соседней с Россией Финляндии. Еще 800 тысяч экологичных объектов недвижимости в мире находятся в стадии сертификации.
Толчком для разработки «зеленых» технологий и внедрения их в массовое строительство на Западе стал энергетический кризис 1973 года. Именно тогда сформировались потребительские предпочтения, ориентированные не только на комфортабельное, экологически чистое, но и экономичное в эксплуатации жилье. Сегодня Россия обращает более чем пристальное внимание на проблемы энергосбережения, и энергоэффективные здания могут стать перспективным направлением в строительстве.
- Англия достаточно консервативная страна, там всегда умели экономить, но 20 лет назад жители пришли к пониманию, что надо заниматься повышением эффективности своих домов: менять окна, устанавливать приборы учета и регулировки. Конечно, сложно экономить, когда вокруг все призывают потреблять больше, но при этом надо понимать, что стоимость энергоресурсов растет. Сегодня в моде уже более умное потребление. Для примера: в Лондоне в сутки расходуют всего 80 литров воды на человека! Все дело в рациональном использовании, - сказал господин Имз. - На самом деле «зеленое», или экологическое, строительство - уже всемирная идеология, и для всех очевидно, что это больше, чем просто экология.
Перед многими из тех, кто занимается строительством, встает вопрос о цене: сколько стоит экология? Руководитель архитектурной мастерской Сергей Цыцин отметил, что вокруг «зеленого» строительства много мифов. Один из них - что это очень дорого.
- Надо анализировать ситуацию, например, практику строительства социальных домов в разных странах. Стоимость строительства таких домов всего на 3 - 5% выше обычной, но их окупаемость составляет 9 - 10 лет за счет огромной экономии энергии, поэтому деньги возвращаются гораздо быстрее. В России легко можно сэкономить 36% энергии в зданиях, не вкладывая при этом больших средств. Тот факт, что во многих российских зданиях отсутствуют даже счетчики ресурсов, европейцам непонятен. Для российского же застройщика «сегодня» в бизнесе намного важнее, чем «завтра». Однако при грамотном планировании реализации проекта начальные вложения будут минимальными, а у собственника появится возможность развивать объект из первой прибыли от его эксплуатации, - подчеркнул он.
Директор градостроительного департамента администрации города Тюмени Олег Ковтун отметил: «Вопросы, которые обсуждали на форуме, – это темы 21 века. В мировой практике все перечисленные технологии широко используются в комплексных инженерных решениях, и наши строители должны понимать концепцию такой архитектуры».
На форуме был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию движения по экологическому строительству и внедрению инновационных технологий на территории РФ между НП «Совет по экологическому строительству (г. Москва) и НП «Центр энергоэффективных и инновационных технологий» (г. Тюмень).
Пресс-служба администрации города Тюмени
Фото с ines-ur.ru/enersave_1005.html