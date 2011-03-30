Врачи из медакадемии научат правильно худеть

Эндокринолог напомнила также общеизвестные принципы здорового питания для тех, кто борется с лишним весом. Основных приемов пищи должны быть три, перекусывать лучше всего овощами. Макароны и крупы исключать из рациона нельзя, гарнир — это основа питания, но женщинам за обедом допустимо съесть не больше четырех столовых ложек, мужчинам — не больше шести. Овощные салаты лучше заправлять соевым соусом или аджикой, поскольку растительное масло очень калорийное. Красное мясо можно есть не больше трех раз в неделю, лучше заменить его на рыбу. Размер порции должен быть не больше вашей ладони. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за три часа до сна. В сутки нужно выпивать 1,5-2 литра воды (включая суп и зеленый чай).