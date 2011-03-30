Врачи из медакадемии научат правильно худеть

О том, чем страшно ожирение, рассказано много. Это заболевание провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, развитие сахарного диабета, приводит к желчнокаменной болезни и т.д. А вот причина ожирения, чаще всего, одна — малоподвижный образ жизни и переедание. Конечно, может сказываться и генетическая предрасположенность, и проблемы с функцией щитовидной железы, однако все это — лишь исключение из правила.
Как рассказала доцент кафедры педиатрии ТюмГМА Лидия Кретинина, сегодня уже 5,5% детей из сельской местности и 8,8% маленьких горожан страдают от ожирения. С детства родители потакают своим детям и позволяют им лакомиться шоколадом и газировкой вместо фруктов и овощей. По словам доктора, коррекция веса у ребенка должна начинаться еще с дородового периода. Мать должна следить за своим питанием во время беременности, поскольку жировые клетки, так же как и остальные, закладываются в это время.
«Существует ряд условий при жизни с такими заболеваниями, как ожирение и сахарный диабет. Это требует от пациента усилий и определенных знаний, чтобы уменьшить частоту обострений», — отметила руководитель школ здоровья по ожирению и сахарному диабету, врач-эндокринолог высшей категории Светлана Сметанина. Человеку, решившему сбросить лишний вес, необходимо понять, что аэробная нагрузка ему необходима каждый день, и здоровое питание ему прописано на всю жизнь. При этом она добавила, что комфортной диета будет, только если человек потеряет
Светлана Сметанина развеяла несколько мифов о правильном питании. Так, по ее словам, на диете необязательно отказываться от хлеба. Хлеб — источник витаминов и микроэлементов, употреблять его обязательно, вот только съедать следует не булку в день, а
Эндокринолог напомнила также общеизвестные принципы здорового питания для тех, кто борется с лишним весом. Основных приемов пищи должны быть три, перекусывать лучше всего овощами. Макароны и крупы исключать из рациона нельзя, гарнир — это основа питания, но женщинам за обедом допустимо съесть не больше четырех столовых ложек, мужчинам — не больше шести. Овощные салаты лучше заправлять соевым соусом или аджикой, поскольку растительное масло очень калорийное. Красное мясо можно есть не больше трех раз в неделю, лучше заменить его на рыбу. Размер порции должен быть не больше вашей ладони. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за три часа до сна. В сутки нужно выпивать
Приноровиться к новой, здоровой жизни, тюменцам поможет школа здоровья. «Школа ожирения» в медакадемии — это не нудные лекции, а общение единомышленников, пояснила Светлана Сметанина. Если у вас еще нет ожирения, но проблема лишнего веса начала волновать, можно также обратиться к специалистам вуза. Попросить консультацию по питанию можно и у участкового терапевта, вот только им чаще всего, в силу своей загруженности, некогда этим заниматься. «Попробуйте просто записывать в течение трех дней, что вы едите, — предложила Светлана Сметанина. — Вы уже увидите, употребление каких продуктов, возможно, стоит сократить».