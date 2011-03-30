Об обеспечении жильем тюменцев поговорят эксперты

Напомним, 9 марта 2011 года правительством Тюменской области было утверждено Положение о порядке предоставления социальных выплат работникам бюджетной сферы г.Тюмени на приобретение жилого помещения, в рамках которого бюджетники города могут рассчитывать на получение субсидий при приобретении жилья. Размер субсидии составит 400 тысяч рублей, максимальный же размер помощи на одну семью может увеличиться до 900 тысяч рублей, если оба супруга проработали в бюджетной сфере более десяти лет, а в их семье трое и более детей.