Об обеспечении жильем тюменцев поговорят эксперты

Вопрос реализации государственных жилищных программ в Тюменской области, внесение изменений в уже существующие программы решения жилищных проблем обсудят 31 марта в Тюмени участники пресс-клуба «КВ» – диалоги о недвижимости».
Проект информационной площадки продолжает реализовывать еженедельник о недвижимости и строительстве «Квартирный вопрос», при поддержке Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области и девелоперской компании «Тюменинвестстрой».
Напомним, 9 марта 2011 года правительством Тюменской области было утверждено Положение о порядке предоставления социальных выплат работникам бюджетной сферы г.Тюмени на приобретение жилого помещения, в рамках которого бюджетники города могут рассчитывать на получение субсидий при приобретении жилья. Размер субсидии составит 400 тысяч рублей, максимальный же размер помощи на одну семью может увеличиться до 900 тысяч рублей, если оба супруга проработали в бюджетной сфере более десяти лет, а в их семье трое и более детей.
Этот шаг региональной власти уже охарактеризовали «настоящим прорывом», на него возлагают серьезные надежды, из областного бюджета на реализацию данной программы в 2011 году выделено 300 млн. рублей. Есть основания полагать, что очередь, в которой сегодня 1 358 работников бюджетной сферыдлиной нуждающихся в жилье, серьезно сократится.
Стоит отметить, что Тюменская область традиционно считается одним из лидеров в части решения квартирного вопроса нуждающихся граждан. На протяжении многих лет активно реализовывалась программа «Сотрудничество», набрала обороты подпрограмма «Молодая семья», решается вопрос с обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот, инвалидов и других социальных слоев населения.
«Интерес общества к помощи и возможностям государства в решении квартирного вопроса очень велик – это показывает и количество обращений в редакцию нашего издания, и активное обсуждение темы на Интернет-ресурсах, различных форумах», - отмечает Светлана Ахмеднабиева, главный редактор еженедельника «Квартирный вопрос».