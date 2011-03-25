Дайджест Nashgorod.ru с 19 по 25 марта

Как рассказала заместитель главы администрации города, директор административного департамента Ольга Векшина «Мы работаем только с обращениями и заявлениями, которые поступают на электронный адрес администрации, — ответила заместитель главы администрации города. — Работаем с конкретными фактами, а не с „художественной литературой“, которая есть в интернете». Кроме того, она подчеркнула, что «наказывать за коррупционные преступления — это задача силовых органов, наша — это предупреждение коррупции в администрации».