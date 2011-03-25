Дайджест Nashgorod.ru с 19 по 25 марта

Вода не горит?
Пожар в загородном клубе «Аван» с минеральным источником произошел 21 марта. Здание корпусной базы существенно пострадало, на ликвидацию ЧП ушло больше двух часов. Клуб отдыха «Аван» расположен возле деревни Каменка. Минеральный источник, располагавшийся на территории клуба, пользовался популярностью у тюменцев. Цены в нем были ниже, чем у конкурентов. Как сообщили сотрудники «Авана», клуб будет восстановлен. Когда начнется реконструкция, станет известно через две недели.
Мнения форумчан:
«Ну по поводу цен погорячились, на дальнем дешевле, а источник на каменке ровный был»
«поджог наверное, и кому помешал?»
«у них вместе с водой выходил природный газ (огнеопасный), поэтому там нигде курить нельзя было, элементарное не соблюдение техники безопасности их и подвело по всей видимости».
Сколько стоят чистые руки?
В администрации Тюмени не занимаются проверкой «коррупционных фактов», описанных в интернете на различных сайтах. Рассматривают только те заявления, которые поступают на электронный адрес администрации города. На программу «Противодействие коррупции в администрации города» было выделено в прошлом году 1 млн. 569 тыс. руб., все деньги израсходованы, показатель результативности программы — 100,7%.
Как рассказала заместитель главы администрации города, директор административного департамента Ольга Векшина «Мы работаем только с обращениями и заявлениями, которые поступают на электронный адрес администрации, — ответила заместитель главы администрации города. — Работаем с конкретными фактами, а не с „художественной литературой“, которая есть в интернете». Кроме того, она подчеркнула, что «наказывать за коррупционные преступления — это задача силовых органов, наша — это предупреждение коррупции в администрации».
Мнения форумчан:
«Интересно, а можно ли взглянуть на пункты программы расходования? На что конкретно можно „слить“ полтора ляма? Жучки, вербовка информаторов, программа перевоспитания потенциальных коррупционеров? куда? В чём вообще состояла их программа борьбы?»
«В своем глазу бревна не видно».
От перестановки слагаемых сумма изменилась?
Пропускная способность улиц Советской и Хохрякова с введением одностороннего движения увеличилась практически в два раза, сообщил заместитель главы администрации города Сергей Роженцев. «Если прежде двигались со скоростью
Мнения форумчан:
«Опять вместо создания парковочных мест предлагают увеличить штрафы и улучшить систему наказаний»
«Конечно, проще купить еще эвакуаторов, чем действительно заняться решением проблемы с парковочными местами. Мозги чиновников настроены на «простые решения».
«какое кому дело до пробок? руководители способные решать эти вопросы уже давно в городе не живут и пробок не ощущают...».
«Молодая Гвардия» погрузит город во тьму
Центральные улицы Тюмени 26 марта с 20.30 до 21.30 останутся без света. Глава администрации города Александр Моор поддержал просьбу активистов «Молодой Гвардии Единой России» об отключении электроэнергии для участия во всемирной акции «Час Земли». Здание администрации города, Исторический сквер, Сквер кошек, Цветной бульвар и Площадь солнца останутся без малейшего освещения.
Мнения форумчан:
«если вы едете по трассе в автомобиле — заглушите его это ведь молодогвардейцы призвали — надо выполнять!»
«А молодогвардейцы догадались в центр пригнать „скорых помощей“ побольше или открыть мобильный травмпункт?»
«Молодогвардейцы молодцы... Правильно понимают тенденции... Если бы я, не дай бог, был бы на их месте — вообще фонарные столбы б уничтожил... По вполне понятным причинам».
Омбудсмена встретили митингом
Съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ начал свою работу в Тюменской области. Накануне в Тюмени прошел приуроченный к съезду митинг против последних нововведений в сфере политики семьи и детства. Организатором выступил городской родительский комитет. Горожане протестовали против развращения детей вседозволенностью и безнаказанностью, системы повального доносительства, возможности органов опеки без суда и следствия изымать детей из любой семьи.