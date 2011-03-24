В Тюмени решают жилищный вопрос бюджетников

«При реализации этой программы очень важно избежать излишней заорганизованности, - подчеркнул Владимир Якушев. – Нужно четко разъяснить людям, что программа долгосрочная, т.е. рассчитана ни на один год, и те работники, кто по каким-либо причинам не сможет получить субсидии в 2011 году, смогут это сделать в будущем». В то же время, подчеркнул глава региона, не стоит дожидаться полного формирования городского списка (процесс может затянуться), и те коллективы, которые уже определили участников программы, могут подавать документы на выдачу субсидий.