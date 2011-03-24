В Тюмени решают жилищный вопрос бюджетников

По приблизительным подсчетам, нуждаются в жилье и отвечают другим параметрам для участия в программе предоставления жилищных субсидий для работников бюджетной сферы Тюмени 645 семей сотрудников из 38 медучреждений города. Сфера образования потенциально может влить в программу еще около 900 семей.
Напомним, в этом году участие в программе принимают работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и образования. В настоящее время областные департаменты здравоохранения, образования и науки приступили к формированию списков ее потенциальных участников.
О ходе реализации программы был рассмотрен вопрос на заседании президиума областного правительства 23 марта 2011 года.
«При реализации этой программы очень важно избежать излишней заорганизованности, - подчеркнул Владимир Якушев. – Нужно четко разъяснить людям, что программа долгосрочная, т.е. рассчитана ни на один год, и те работники, кто по каким-либо причинам не сможет получить субсидии в 2011 году, смогут это сделать в будущем». В то же время, подчеркнул глава региона, не стоит дожидаться полного формирования городского списка (процесс может затянуться), и те коллективы, которые уже определили участников программы, могут подавать документы на выдачу субсидий.
По мнению губернатора, практическая отработка механизма предоставления жилищных субсидий поможет определить, в том числе и объемы необходимого выделения бюджетных средств на будущий и последующие годы, т.е. до тех пор, пока не будет выполнена главная задача – решен жилищный вопрос тех работников бюджетных организаций, кто не может купить квартиру самостоятельно.
По данным, приведенным замгубернатора Евгением Заболотным, к концу года строительные организации Тюмени сдадут около 4,7 тысяч квартир, которые смогут предложить бюджетникам, сообщает пресс-служба главы региона.