Перепланировка в новостройке: до или после ввода дома?

Стоит ли узаконивать уже выполненную перепланировку, решать каждому самостоятельно. Если никаких действий с жильем производить вы не намерены, живите себе в переустроенном помещении. Тем не менее, специалисты уверены, что документы на квартиру обязаны быть в порядке. Во-первых, самовольное переоборудование может отразится на безопасности жилого объекта в целом, например, снос несущих конструкций может привести к перекосам здания и так далее. Во-вторых, специалисты в области административного права отмечают, что действия по самовольному переоборудованию и перепланировке жилых и нежилых помещений могут квалифицироваться правоприменительными органами не только по данной статье, но и по ст. 19.1 КоАП РФ как самоуправство. В-третьих, ваши наследники обязаны будут оформлять перепланировку по закону, так как не смогут вступить в права в переустроенной незаконно квартире. Нюансов много.