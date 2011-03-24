Перепланировка в новостройке: до или после ввода дома?

Покупая квартиру в строящемся доме, мы чаще выбираем будущую планировку на бумаге. Поэтому, когда дом растет и появляются очертания самой квартиры, мы иной раз понимаем, что эту стенку можно было бы убрать или повернуть, а санузел лучше объединить… Что делать? Ожидать окончания стройки или изменить планировку прямо сейчас?
Как утверждают специалисты, поступить можно несколькими способами.
Как рассказала юрист коллегии адвокатов «Тесло» Ирина Филатова, в процессе строительства дома дольщик может обратиться к застройщику с просьбой изменить те или иные элементы в жилье. При этом необходим проект будущих модификаций, согласованный в организации, располагающей разрешением на такие работы. С этого момента квартира будет построена согласно новому плану. Цена такой перепланировки для дольщика будет зависеть от сложности проекта и готовности дома.
По разным оценкам специалистов, перепланировку и переустройство квартиры на этапе строительства делают лишь 10-20% всех дольщиков, хотя это самый правильный и простой метод.
Второй способ – дождаться ввода дома в эксплуатацию и законным путем делать перепланировку и переустройство квартиры. Этот способ более затратный, в крайнем случае, во временном плане. Ведь после получения свидетельства о собственности и других документов на квартиру необходимо будет нанимать проектную организацию, имеющую соответствующие допуски к работам, согласовывать планы перепланировок, обращаться в БТИ и делать отметки в техпаспорте. Но этот способ по статистике выбирают чаще.
Итак, что бы законным путем оформить перепланировку и переустройство в жилом помещении собственнику или нанимателю по договору социального найма муниципального жилищного фонда необходимо обратиться в орган, осуществляющий согласование (межведомственная комиссия того района, где находиться жилое помещение), с заявлением о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения. Форма такого заявления утверждается Правительством РФ. Вместе с заявлением подаются и другие документы, четкий перечень которых установлен ч.2 ст.26 Жилищного Кодекса РФ. В течение 45 дней заявителю должны выдать решение – отказ или согласие на требуемые изменения. Процедура разрешения на перепланировку займет приблизительно 1,5 месяца, ввод в эксплуатацию 2-3 месяца.
Теперь можно начать фактически менять облик дома. Главное сделать перепланировку или переустройство грамотно, согласно проекту, чтобы не пришлось потом ломать вновь выстроенное или приводить документы в надлежащий вид посредством суда. Вводить перепланированную квартиру в эксплуатацию нужно вновь через межведомственную комиссию.
А суд кстати – помощник тех, кто уже внес коррективы в своей квартире, но по каким-то причинам без проектов и документов – в простонародье – «самовольная» перепланировка. Вместо проекта в проектной организации нужно будет заказать техническое заключение о пригодности перепланированного жилого помещения для постоянной и безопасной эксплуатации.
Учтем, если затронут санузел, для установления соответствия санитарным правилам квартиры необходимо заключение СЭС, а при проведении скрытых работ нужно обратиться в строительные организации, которые имеют допуски к определенным видам работ для освидетельствования квартиры и составления акта скрытых работ. Также требуется обраться в межведомственную комиссию для получения отказа о согласовании самовольной перепланировки, который будет основанием для обращения в суд. Процедура «узаконения» займет 3-4 месяца.
Стоит ли узаконивать уже выполненную перепланировку, решать каждому самостоятельно. Если никаких действий с жильем производить вы не намерены, живите себе в переустроенном помещении. Тем не менее, специалисты уверены, что документы на квартиру обязаны быть в порядке. Во-первых, самовольное переоборудование может отразится на безопасности жилого объекта в целом, например, снос несущих конструкций может привести к перекосам здания и так далее. Во-вторых, специалисты в области административного права отмечают, что действия по самовольному переоборудованию и перепланировке жилых и нежилых помещений могут квалифицироваться правоприменительными органами не только по данной статье, но и по ст. 19.1 КоАП РФ как самоуправство. В-третьих, ваши наследники обязаны будут оформлять перепланировку по закону, так как не смогут вступить в права в переустроенной незаконно квартире. Нюансов много.
Покупая строящуюся квартиру, будьте внимательны при выборе планировки и лучше вносите изменения через застройщика – это гораздо проще и, возможно, даже дешевле. Если же вы надумали делать перепланировку по окончании строительства дома, то заручитесь специалистами, они помогут вам избежать роковых и дорогостоящих ошибок при изменении «внутренностей» жилья.
Евгения Лямзина
Фото с сайта dom43.ru