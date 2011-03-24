О субсидиях бюджетникам узнаем по телефону

Получить ответы на вопросы о программы предоставления субсидий работникам бюджетной сферы можно по телефону. В главном управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области стартовала «горячая линия».
Позвонив по телефонам 49-01-87 или 50-67-76, тюменцы смогут получить информацию о критериях, которым должен соответствовать получатель субсидии, перечне необходимых документов и порядке предоставления социальных выплат. Часы работы «горячей линии» с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Напомним, положение о порядке предоставления социальных выплат работникам бюджетной сферы Тюмени на приобретение жилого помещения было утверждено правительством Тюменской области 9 марта 2011 года.