О субсидиях бюджетникам узнаем по телефону

Позвонив по телефонам 49-01-87 или 50-67-76, тюменцы смогут получить информацию о критериях, которым должен соответствовать получатель субсидии, перечне необходимых документов и порядке предоставления социальных выплат. Часы работы «горячей линии» с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00.