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О субсидиях бюджетникам узнаем по телефону

24 марта 2011, 11:05
Получить ответы на вопросы о программы предоставления субсидий...

Получить ответы на вопросы о программы предоставления субсидий работникам бюджетной сферы можно по телефону. В главном управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области стартовала «горячая линия».

Позвонив по телефонам 49-01-87 или 50-67-76, тюменцы смогут получить информацию о критериях, которым должен соответствовать получатель субсидии, перечне необходимых документов и порядке предоставления социальных выплат. Часы работы «горячей линии» с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Напомним, положение о порядке предоставления социальных выплат работникам бюджетной сферы Тюмени на приобретение жилого помещения было утверждено правительством Тюменской области 9 марта 2011 года.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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