Загородная недвижимость. Новый сезон

В Тюменской области началась настоящая весна. А, как известно, яркое солнце, прилет птичек и таяние снега вызывает у горожан желание прикоснуться к земле, увидеть, как пробивается травка, начать шашлычно-дачный сезон или начать строительство собственного жилого дома. Соответственно, рынок загородной недвижимости вновь встрепенулся и начнет набирать обороты.
Поговорить о том, как и где приобрести земельный участок или готовый дом, говорили сегодня участники круглого стола «Перспективы индивидуального строительства», который прошел в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Тюмень».
Объем ввода индивидуального жилья в области ежегодно увеличивается. В прошлом году введено более 100 тысяч квадратных метров в Тюмени и порядка 430 в области. Малоэтажная застройка вокруг Тюмени ведется разными способами. Например, привела статистику начальник отдела обеспечения реализации генплана департамента градостроительной политики Ирина Даровских, в поселках Березняки, Казарово за счет областного бюджета проведены инженерные сети, построены дороги, земельные участки выделяются арендаторам, а те, в свою очередь, своими силами возводят там дома. Комарово же, строят комплексно – «под ключ».
Как высказалась Даровских, комплексная застройка в Комарово не вызывает у нее интереса, так как дома там все одинаковые и достаточно большое число людей недовольны их качеством. Директор компании «КапиталПроект» Елена Ларкина уверена в качестве домов, возводимых в поселке «Серебряная подкова». Она уточнила, что дома в поселке будут все разные, но выстроенные специалистами, что позволит сохранить единый облик поселения.
И все-таки, как показывает практика, большинство горожан предпочитают строить частный дом, так сказать, «хозяйственным» способом – собственными силами, частично привлекая специалистов. На индивидуальный дом в комплексной застройке решаются лишь 10% желающих, привела статистику директор агентства недвижимости «Сова» Оксана Белевцова. Хотя у комплексной застройки есть свои плюсы, один из которых – конкретная стоимость. Приобретая земельный участок, человек часто не имеет средств на строительство дома, поэтому стройка продолжается по частям, затягивается, и дом не всегда получается таким, о каком мечтали хозяева. На такой объект сложно составить смету расходов. А дом, пусть и частный, но от застройщика, имеет проект, смету и свою конкретную цену.
Выбирая земельный участок, люди чаще обращают внимание на наличие коммуникаций, транспортную доступность и удаленность от социнфраструктуры. Если добавить к первостепенным требованиям экологическую составляющую, то выигрывает здесь Старотобольский тракт, считает директор компании «Делис Групп» Дмитрий Петресов. Именно это направление, конечный пункт которого не крупный город, а поселок Криводаново, за счет давно существующих поселков имеет необходимую инфраструктуру и коммуникации. Остальные направления – Червишевский, Московский, Салаирский тракты – трасы федеральные, а значит, загазованные, уверен спикер. При этом Салаирский тракт известен своими автозаторами. Ирбитский тракт только начинает развиваться.
«Московский тракт занимает первое место по спросу среди покупателей – объекты там самые дорогостоящие, - подвергла сомнению анализ Петресова Оксана Белевцова, - Это федеральная трасса на Екатеринбург – широкая дорога, менее аварийная. Населенные пункты от дороги удалены, поэтому воздух там лучше, чем в городе. Самый дешевый участок по этому направлению в приличном месте стоит от 500 тысяч рублей. Популярность также набирает Велижанский тракт – там относительно невысокие цены», а в сторону Антипино (Старотобольский тракт) автопробки также не редкость.
Ожогино, Патрушево уже не привлекают граждан, так как это черта города, экология здесь страдает, отметила директор «Совы». Изначально территория по улице Федюнинского (объездная дорога) планировалась под индивидуальное строительство, но сейчас этот вопрос пересматривается в пользу многоэтажной застройки, таким образом, расширится территория города, а объездная будет проходить дальше, уточнила Ирина Даровских.
Итак, начнем стройку. Главное при строительстве дома – это удачно выполненный проект, сошлись во мнении спикеры. Лучше, чтобы сам проект предполагал различные надстройки (чтобы не возводить строение полностью, а достраивать по частям, но в итоге получить достойный объект). Проект поможет выстроить дом и с подрядной организацией, и самому.
Чтобы начать стройку, нужно получить разрешение сроком на десять лет, выдаваемое департаментом градостроительной политики. После чего можно заниматься строительством. Зачастую граждане за свой счет подводят коммуникации. Этого делать не нужно, считает Оксана Белевцова, так как, в муниципальных образованиях коммуникации подводят за счет бюджета.
Ввод в эксплуатацию малоэтажного здания на сегодня выполняется по упрощенной схеме. Если дом построен и получено разрешение на строительство, в БТИ делается технический паспорт и на основании этих документов осуществляется ввод в эксплуатацию, гражданин получает свидетельство о собственности.
В любом случае, при приобретении участка (или дома) необходимо проверить юридическую чистоту сделки: удостовериться, что участок (дом) действительно существует, не заложен, не обременен, не арестован. В документах должен быть отражен именно ваш будущий объект, а не иной другой. Стоит убедиться, что продает его тот, кто имеет право на продажу. В свидетельстве о собственности на землю должно быть указано назначение – под индивидуальное жилое строительство. Если этого нет, собственник в будущем может столкнуться с тем, что на ввод в эксплуатацию дома, выстроенного здесь, могут уйти годы.
По статистике порядка 40% жителей Тюмени желают жить в малоэтажном строении, поэтому сейчас настает горячая пора для специалистов по загородной недвижимости, а также для тех, кто планирует приобрести земельный участок или готовый дом.
Евгения Лямзина