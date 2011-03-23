Загородная недвижимость. Новый сезон

В любом случае, при приобретении участка (или дома) необходимо проверить юридическую чистоту сделки: удостовериться, что участок (дом) действительно существует, не заложен, не обременен, не арестован. В документах должен быть отражен именно ваш будущий объект, а не иной другой. Стоит убедиться, что продает его тот, кто имеет право на продажу. В свидетельстве о собственности на землю должно быть указано назначение – под индивидуальное жилое строительство. Если этого нет, собственник в будущем может столкнуться с тем, что на ввод в эксплуатацию дома, выстроенного здесь, могут уйти годы.