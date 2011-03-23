В Ленинском округе снесут гаражи

Если горожане не позаботятся о своих гаражах, самовольно выстроенных на территории Тюмени, то объекты будут снесены.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на основании «Положения о порядке осуществления сноса самовольно строящихся и выстроенных сооружений на территории города Тюмени», распоряжения администрации города Тюмени от 28.07.98 № 2389 управа Ленинского округа предупреждает владельцев самовольно установленных гаражей о необходимости добровольного сноса металлических гаражей до 1 мая.
Предупреждение относится к владельцам объектов по адресам: ул. Мельникайте, 57, 59, 67, 69, 89, 96 – 98, ул. Республики, 157, 212 – 220, 233, ул. Игримская, 22, д/с, ул. Энергетиков, 51, 53/3, ул. 50 лет Октября, 36/1, 82, 84, ул. Котовского, 5, 7, ул. Тульская, 6-а, ул. Таймырская, 70 – 74, ул. Пермякова, 2-а, ул. Беляева, 15, ул. Тальниковая (п. Матмассы), ул. Вербная, 1, 3, ул. Водников, 1 – 3, ул. Беляева, 21-а, ул. Малиновского, 2, ул. Геологоразведчиков, 36, 38, 40, 42, ул. 50 лет ВЛКСМ, 97, 99, ул. Камчатская, 94 – 97, 137.
В случае неосуществления добровольного сноса металлические гаражи будут признаны бесхозяйными.
Владельцам указанных гаражей необходимо срочно обратиться в управу Ленинского АО (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 74, каб. 312, тел. 20-35-65).