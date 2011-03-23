В Ленинском округе снесут гаражи

Как сообщает пресс-служба администрации города, на основании «Положения о порядке осуществления сноса самовольно строящихся и выстроенных сооружений на территории города Тюмени», распоряжения администрации города Тюмени от 28.07.98 № 2389 управа Ленинского округа предупреждает владельцев самовольно установленных гаражей о необходимости добровольного сноса металлических гаражей до 1 мая.