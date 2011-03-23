Квадратные метры от ТДСК станут дороже

Между тем, на конец марта ценовая политика Тюменской домостроительной компании остается гибкой: действует скидка 7,5% на трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой в Восточном микрорайоне. Ценник на те же «трешки» в третьем Тюменском начинается от 30 тысяч за «квадрат». Также ТДСК готовит специальное ценовое предложение для посетителей выставки недвижимости, которая состоится 2 апреля в Технопарке. Однако заявление застройщика указывает на то, что благоприятная для покупателей ситуация продлится максимум в течение месяца.