Квадратные метры от ТДСК станут дороже

Известный тюменский застройщик ОАО «Тюменская домостроительная компания» планирует поднять стоимость введенного в эксплуатацию жилья.
Как считают в компании, сохранение цен на прежнем уровне невозможно, поэтому в начале мая стоимость «квадратов» станет выше. Окончательный размер повышения на данный момент не разглашается.
Напомним, что заявление о повышении цены на квартиры от ТДСК впервые прозвучало в феврале. Тем не менее, до настоящего момента Тюменская домостроительная компания внимательно отслеживала развитие ситуации на рынке и сдерживала стоимость.
«Рост цены на энергоносители, на услуги перевозчиков, на строительные материалы значительно увеличивает себестоимость строительства, - заявила коммерческий директор ОАО «Тюменская домостроительная компания» Лариса Новикова. – На сегодня ситуация такова, что застройщик фактически начинает работать себе в убыток».
По словам Ларисы Новиковой, в 2011 году один из основных строительных материалов – керамзит, уже подорожал на 6-7%, ГСМ – на 13%. Тарифы железнодорожного транспорта – на 8%. На 10% увеличили плату за электроэнергию для физических лиц, на 15% – юридических. Газ вырос в цене на 15%, металлы – на 18%.
Между тем, на конец марта ценовая политика Тюменской домостроительной компании остается гибкой: действует скидка 7,5% на трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой в Восточном микрорайоне. Ценник на те же «трешки» в третьем Тюменском начинается от 30 тысяч за «квадрат». Также ТДСК готовит специальное ценовое предложение для посетителей выставки недвижимости, которая состоится 2 апреля в Технопарке. Однако заявление застройщика указывает на то, что благоприятная для покупателей ситуация продлится максимум в течение месяца.