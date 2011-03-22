Тюменский ЦУМ ждет горожан на ипотечной ярмарке

Разобраться в ипотечных продуктах и выбрать подходящий вариант тюменцы смогут на Ипотечной ярмарке в ЦУМе. Это своеобразный день открытых дверей для тех, кто выбирает наиболее приемлемые кредитные условия для приобретения жилья.
На мероприятии будут представлены ипотечные кредиты более 10 ведущих банков Тюмени и Тюменской области. Таких как «Абсолют банк», Сбербанк, Запсибкомбанк, ВТБ-24, Ханты-мансийский банк, «Открытие» и других. Специалисты от каждого банка бесплатно проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать наиболее выгодную кредитную схему, рассчитают срок выплаты кредита и сумму ежемесячных платежей. Ипотечные брокеры помогут сравнить эти программы и выбрать наиболее оптимальную для каждого клиента.
Помимо этого у гостей ярмарки будет возможность подать на месте заявку на получение ипотечного кредита и правильно заполнить все документы со специалистом. А специалисты по недвижимости регионального агентства недвижимости «Этажи» помогут Вам подобрать Вашу будущую квартиру из огромной базы предложений, как от застройщика, так и по вторичному жилью.
Ярмарка состоится 26 марта 2011 года в Тюменском ЦУМе на третьем этаже с 11 до 17 часов. Подрробная информация на сайте организаторов - агентства недвижимости «Этажи».
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