Тюменский ЦУМ ждет горожан на ипотечной ярмарке

Помимо этого у гостей ярмарки будет возможность подать на месте заявку на получение ипотечного кредита и правильно заполнить все документы со специалистом. А специалисты по недвижимости регионального агентства недвижимости «Этажи» помогут Вам подобрать Вашу будущую квартиру из огромной базы предложений, как от застройщика, так и по вторичному жилью.