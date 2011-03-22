nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский ЦУМ ждет горожан на ипотечной ярмарке

22 марта 2011, 14:38
Разобраться в ипотечных продуктах и выбрать подходящий вариант тюменцы...

Разобраться в ипотечных продуктах и выбрать подходящий вариант тюменцы смогут на Ипотечной ярмарке в ЦУМе. Это своеобразный день открытых дверей для тех, кто выбирает наиболее приемлемые кредитные условия для приобретения жилья.

На мероприятии будут представлены ипотечные кредиты более 10 ведущих банков Тюмени и Тюменской области. Таких как «Абсолют банк», Сбербанк, Запсибкомбанк, ВТБ-24, Ханты-мансийский банк, «Открытие» и других. Специалисты от каждого банка бесплатно проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать наиболее выгодную кредитную схему, рассчитают срок выплаты кредита и сумму ежемесячных платежей. Ипотечные брокеры помогут сравнить эти программы и выбрать наиболее оптимальную для каждого клиента.

Помимо этого у гостей ярмарки будет возможность подать на месте заявку на получение ипотечного кредита и правильно заполнить все документы со специалистом. А специалисты по недвижимости регионального агентства недвижимости «Этажи» помогут Вам подобрать Вашу будущую квартиру из огромной базы предложений, как от застройщика, так и по вторичному жилью.

Ярмарка состоится 26 марта 2011 года в Тюменском ЦУМе на третьем этаже с 11 до 17 часов. Подрробная информация на сайте организаторов - агентства недвижимости «Этажи».

На правах рекламы

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25