Когда начинать развивающие занятия с ребенком?

«Виной всему родительские амбиции, — уверена руководитель центра интеллектуального развития Елена Белоусова. — Иногда родители мечтают воплотить в ребенке какие-то свои желания и мечты. То, что не удалось реализовать самим в свое время. Когда взрослые приводят к нам своих детей, я сначала спрашиваю, куда еще ходит ребенок помимо школы. Иногда список получается такой внушительный, что не хватит пальцев на руках и ногах. В таком случае я рекомендую выбирать что-то одно, ведь малыш может попросту не справиться с такими нагрузками».