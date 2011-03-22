Когда начинать развивающие занятия с ребенком?

На эти вопрос постарались ответить эксперты в рамках круглого стола, который состоялся в пресс-центре «Комсомольской правды» 22 марта.
Прежде всего, все участники мероприятия сошлись во мнении, что малыш ни в коем случае не должен быть предоставлен самому себе, наоборот, развитие должно происходить при активном участии взрослых. И заниматься с ребенком нужно начинать уже с первых недель беременности.
Культуролог и доктор психологии Татьяна Чемагина, по этому поводу говорит: «Развитие ребенка начинается в утробе матери. Уже в первые две недели беременности можно разговаривать с малышом, петь ему песенки. Способности в ребенке можно заложить, слушая классическую музыку, читая литературу или же решая математические задачки. Иногда при таком подходе дети уже в три-четыре года могут начать сочинять стихи или демонстрировать интерес к искусству».
Впрочем, самым главным фактором, позитивно влияющим на развитие ребенка, является родительская любовь. Генеральный директор международной школы лидерства для молодежи Вена Голенкова считает, что любимый и желанный ребенок просто не может быть посредственным и бесталанным: «Главная задача родителей — это распознать талант в ребенке. И если мама с папой любят свое дитя, внимательно наблюдают за его развитием и принимают активное участие в его жизни, они просто не могут не заметить, к чему у малыша имеется предрасположенность. И здесь самое главное — задать верное направление».
Затронули участники круглого стола и тему изучения иностранных языков. Сейчас очень многие родители едва ли не с рождения стараются записать своих малюток в школу иностранных языков. Однако в раннем возрасте это является для ребенка очень серьезной нагрузкой.
Директор ЧОУ «Еврогимназия» Юлия Каменева считает, что торопиться не стоит, поскольку самый оптимальный возраст для того, чтобы начать изучать иностранные языки, — это три года: «Обучение иностранному языку в этом возрасте проходит в игровой форме. Малыши осваивают материал через игру, танцы и песенки. Постепенно, шаг за шагом общение в языковой среде для детей становится нормой. Не стоит сразу бросать силы на изучение двух языков. Лучше всего для начала освоить английский, а в пятом-шестом классе можно замахнуться и на большее».
Однако и перебарщивать с образовательными программами не стоит. Иногда малыш оказывается перегружен различными секциями, а в результате у него пропадает интерес абсолютно ко всему.
«Виной всему родительские амбиции, — уверена руководитель центра интеллектуального развития Елена Белоусова. — Иногда родители мечтают воплотить в ребенке какие-то свои желания и мечты. То, что не удалось реализовать самим в свое время. Когда взрослые приводят к нам своих детей, я сначала спрашиваю, куда еще ходит ребенок помимо школы. Иногда список получается такой внушительный, что не хватит пальцев на руках и ногах. В таком случае я рекомендую выбирать что-то одно, ведь малыш может попросту не справиться с такими нагрузками».
Однако основное правило, которое необходимо для того, чтобы вырастить успешного ребенка, — это родительская любовь и внимание. К такому выводу пришли все эксперты в завершении обсуждения.
Фото с сайта igromagazin.ru