Частные дома под Тюменью продолжат разрастаться?

Согласно статистическим данным практически половина строительного рынка приходится малоэтажное строительство. С началом весны рынок загородной недвижимости заметно оживает. Насколько реально стать хозяином своего «домика в деревне»? С чего начать возведение здания? Эти и другие вопросы обсудят завтра во время круглого стола «Перспективы индивидуального строительства», который пройдет в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Тюмень».