Частные дома под Тюменью продолжат разрастаться?

Согласно статистическим данным практически половина строительного рынка приходится малоэтажное строительство. С началом весны рынок загородной недвижимости заметно оживает. Насколько реально стать хозяином своего «домика в деревне»? С чего начать возведение здания? Эти и другие вопросы обсудят завтра во время круглого стола «Перспективы индивидуального строительства», который пройдет в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Тюмень».
На встречу приглашены представители главного управления строительства Тюменской области, департамента градостроительной политики Тюмени, Объединения риэлторов Тюменской области, Управления Росреестра по Тюменской области, Отделения пенсионного фонда по Тюменской области, финансовых структур, строительных организаций.
Среди пунктов, заявленных организаторами, планируется рассмотреть вопросы развития малоэтажного строительства в Тюменской области в целом .Также затронуть темы непосредственно строительства дома, земли под ИЖС и о том, кто может позволить себе частный дом.
Фото с сайта citytowers.ru