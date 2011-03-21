В Тюмени создают воспитывающую одежду

«Конечно, в секции и на кружки можно ходить и в спортивном костюме, но мне хочется, чтобы в эти моменты моя дочка была одета как маленькая деловая леди. Тогда и чувствовать она себя будет по-другому. Будет формироваться чувство стиля, женственность», — рассуждает Юлия Сергеевна. По словам родителей других ребят, с которыми она общалась, найти детскую одежду, подходящую для посещения музыкальной или художественной школы — однозначно, сложная задача. Понятно, что это должна быть не школьная форма; нужно что-то оригинальное, детское, но все-таки строгое — на что и делает акцент «Лефаро». В некоторые из их вещей можно смело наряжаться и на уроки, и в театр, и на День рождения к подружке — чего стоит уютный, но при этом строгий вельветовый сарафан с вышитым бисером сердечком на груди — его оценит и модная дочка, и требовательная мама.