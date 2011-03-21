В Тюмени создают воспитывающую одежду

Наряды для маленьких гениев и вундеркиндов
Наряды от «Лефаро» можно отнести к деловому стилю в детской одежде, рассказала корреспонденту NashGorod.ru директор фабрики детской одежды Юлия Мурзина. Здесь создают одежду, которая идеально подходит для развивающих занятий: изостудии, музыкальной школы и т.п., которые с самого юного возраста начинают посещать дети.
«Конечно, в секции и на кружки можно ходить и в спортивном костюме, но мне хочется, чтобы в эти моменты моя дочка была одета как маленькая деловая леди. Тогда и чувствовать она себя будет по-другому. Будет формироваться чувство стиля, женственность», — рассуждает Юлия Сергеевна. По словам родителей других ребят, с которыми она общалась, найти детскую одежду, подходящую для посещения музыкальной или художественной школы — однозначно, сложная задача. Понятно, что это должна быть не школьная форма; нужно что-то оригинальное, детское, но все-таки строгое — на что и делает акцент «Лефаро». В некоторые из их вещей можно смело наряжаться и на уроки, и в театр, и на День рождения к подружке — чего стоит уютный, но при этом строгий вельветовый сарафан с вышитым бисером сердечком на груди — его оценит и модная дочка, и требовательная мама.
Наибольшим спросом среди моделей от «Лефаро» пользуются комбинированные трикотажные водолазки с пышными рукавами из батика; блузки с рюшами; рубашки, расшитые пайетками; сарафаны из вельвета, декорированные бисером; ассиметричные сарафаны с сеткой на одно плечо.
«К сожалению, мы пока не можем позволить себе выпускать большие коллекции вещей, а производим „идейную“ одежду — несколько моделей, связанных определенной темой, — делится директор „Лефаро“. — Например, начали развивать такое направление, как винтажная одежда — модные, современные наряды с намеком на старину». Первым экспериментом стали платья и туники с кружевом и вышивкой. Кружево и орнамент, которые в них используются, были частью национального русского костюма, служили «оберегом» для его обладателя.
Фабрика «Лефаро» экспериментировала со спортивным стилем: они произвели несколько нарядов в стиле «спортивный гламур» — неформальную свободную одежду с блестящей отделкой, подходящую как для занятий спортом, так и для модных вечерних прогулок.
В летней коллекции будут использованы мотивы, связанные с популярными среди девочек феями Вингс. «Чтобы быть ближе к нашей целевой аудитории, понимать, что им нравится, мы покупаем детские журналы, изучаем их, — рассказывает заведующий производством Елена Скоробогатова. — Нам нравится, что Вингс пропагандируют активный, позитивный образ жизни для детей предподросткового возраста. Феи эти не просто красиво наряжаются, но и олицетворяют собой позитивное отношение к жизни, совершают хорошие дела. Скорее всего, мы привнесем в наши модели некоторые элементы их нарядов».
Одежда, которая поможет ребенку стать спокойнее
Кроме этого, Юлия Мурзина планирует производить одежду определенных цветов в соответствии с законами цветопсихологии — сформированным направлением в современной психологии. «У нас внутри есть все: и уверенность, и нежность, и организованность, а определенные цвета помогают актуализировать эти качества», — говорит Юлия Мурзина. Например, оранжевый цвет делает человека более творческим; красный — более активным; синий, голубой — более спокойным. Активная персона под воздействием синих и голубых цветов становится более спокойной. Носить одежду таких цветов может быть полезно для гиперактивного, эмоционального ребенка.
Юлия Мурзина отметила, что пока они не разрабатывают это направление в полную силу, потому что цветопсихология апробирована только в психологии, медицине, а конкретное воздействие одежды определенного цвета на поведение детей не изучено. По ее мнению, сначала нужно поставить эксперимент, в рамках которого в каком-нибудь детском саду дети будут носить одежду определенных цветов, и только потом можно будет использовать результаты этих исследований. Сложность в том, что не все мамы готовы четко соблюдать определенные правила и длительное время, например, всю неделю одевать ребенка в одежду определенного цвета. «Я хочу, чтобы люди не разочаровались в обещаниях бренда, поэтому не спешу с этим направлением», — резюмирует Юлия Сергеевна.
Интерес к прикладному применению цветопсихологии возник у директора «Лефаро» не на пустом месте: Юлия Мурзина — кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии Института психологии педагогики и управления ТюмГУ. Кроме этого, она совмещает руководство швейным предприятием с должностью директора по персоналу в компании «Барс». По ее словам, опыт работы в двух компаниях благотворно отражается на каждой деятельности, взаимообогащает.
Бизнес, приносящий пользу
На вопрос, почему Юлия Мурзина занялась таким затратным и трудоемким делом как производство одежды, хотя ей по профилю было бы ближе начать оказывать консалтинговые услуги, предприниматель отвечает, что не ищет легких путей. «Хочется, чтобы бизнес был интересным, общественно полезным, приносящим радость и детям и взрослым. Я хочу построить такое предприятие, чтобы мои дети с гордостью продолжали начатое дело», — рассуждает Юлия Сергеевна.
В последние года в нашем регионе можно наблюдать значительный демографический всплеск, следовательно, есть для кого шить одежду. «Лефаро» ориентируется на детей старше
По ее мнению, одежда может воспитывать ребенка, в частности, формировать такие качества как организованность, сдержанность человека. «Поведение детей, как и взрослых, в определенной степени зависит от одежды и обуви, которую они предпочитают, — подчеркивает директор „Лефаро“. — Представьте, что вы утром надели на работу кроссовки, это одно ощущение себя — динамика, легкость, молодость. А если высокий каблук или шпильку? Это уже совсем другое ощущение — грация, женственность, кокетство. Одежда, которую мы создаем, поможет родителям правильно воспитывать детей, развивать чувство вкуса и стиля. Для этого мы предлагаем сочетание вещей в коллекциях, а модели, расцветка и текстура тканей дают ощущение стиля — для девочек это женственность, кокетство, элегантность».
Швейный бизнес «голоден» до кадров
ООО «Лефаро» — молодая компания. Она была зарегистрирована в конце апреля 2010 года. Сначала предприятие находилось в районе ДОК «Красный Октябрь» в просторном и уютном помещении. Но оказалось, что найти швей, которые согласятся ездить на работу так далеко от центра, практически невозможно, тем более что в этой сфере присутствует кадровый голод: работа портного не является высокооплачиваемой, а хорошие специалисты предпочитают работать на дому. Поэтому пришлось перебраться на Червишевский тракт, ближе к центру города. «Коллектив у нас молодой и еще формируется, — добавляет заведующая производством. — Теперь у нас есть возможность выбора, и благодаря этому складывается сильная, профессиональная команда. Шанс попробовать мы даем каждому, остаются те, кто работает качественно и быстро».
Поддержку в открытии и развитии бизнеса директору «Лефаро» оказывают государственные структуры. Так, областной Фонд развития и поддержки предпринимательства помог с регистрацией предприятия, постоянно приглашает на бесплатные обучающие семинары по развитию бизнеса. В конце 2010 года была воссоздана ассоциация предприятий легкой промышленности Тюменской области, которая организует информационной обмен между своими участниками и представляет интересы отрасли перед правительством области. Департамент инвестиционной политики способствует продвижению предприятий легкой промышленности, помогая с поиском сырьевых баз и финансируя затраты, связанные с открытием бизнеса.
Отличное качество — и недорого
Основные конкурентные преимущества одежды, которую производит «Лефаро» — цена и качество. По качеству пошива, ткани и фурнитуры тюменские наряды однозначно лучше брендов, которые отшиваются в Китае, и примерно на одном уровне по качеству с одеждой, которую производят в Европе. В Тюмени конкурентов у «Лефаро» нет: есть те, кто шьет для новорожденных, специализируется на верхней одежде или трикотаже.
Брюки, туники, сарафаны и другие изделия фабрики примерно в 2 раза дешевле, чем их аналоги из Москвы и Петербурга: около 1500 руб. вы отдадите за вещь из столицы, от 600 до 1000 руб. — за наряд, произведенный в Тюмени. Юлия Мурзина отмечает, что фабрике пока рано говорить о серьезной прибыли, тем более что при производстве одежды жизненный цикл изделия от появления идеи наряда до его продажи затянут: неделю-две прорабатывается концепция модели, создаются лекала, затем подбирается ткань и фурнитура, вещь шьют, развозят в точки продаж и только потом реализуют. Таким образом, прибыль растянута по времени, отсрочена.
Турция VS Тюмень
Сейчас наряды от тюменской фабрики можно приобрести в 5 магазинах. Один из последних с фабрикой стал сотрудничать магазин модной детской одежды Rikki-Tikki. В
Сейчас директор «Лефаро» работает в направлении увеличения количества точек продаж, развития сети по распространению. Уже сейчас сотрудничеством с компанией заинтересовались предприниматели в Сургуте. По мнению Юлии Мурзиной, это один из самых перспективных городов для развития сети продаж.
Юлия Сергеевна рассказала, что выйти на тюменский рынок ей было далеко не просто: руководители торговых фирм не хотели контактировать с производителем из нашего города, мотивируя тем, что их прилавки заняты детской одеждой из Турции и Китая. Поэтому первые точки продаж Юлия Мурзина нашла только с помощью знакомых. Еще два продавца обратились к ней после того, как информацию о «Лефаро» напечатали в одном из тюменских глянцевых журналов.
Нежелание продавцов пускать на рынок тюменскую одежду объясняется стереотипом «Тюменское — значит плохое». «При выборе продовольственных продуктов тюменцы предпочитают те, что произведены в нашем регионе, — добавляет заведующая производством „Лефаро“. — К одежде местного производства пока такого доверия нет, но мы будем стараться изменить стереотип, чтобы жители нашего города понимали — тюменское — значит, хорошее». Поддерживать местные предприятия важно еще и потому, что экономические показатели региона, а, значит, и наше благосостояние, зависят от того, есть ли у нас производства, и насколько эффективно они работают.
В том, что жители других населенных пунктов гордятся одеждой и обувью местного производства, я убедилась, побывав в одном из городов ближнего зарубежья. Я находилась в поиске недорогих и качественных туфель, и родственники порекомендовали мне посетить магазин при местной обувной фабрике. Я приехала туда и убедилась, что они советовали не зря: в этом магазине обитали туфли, ботильоны и сапоги из натуральной кожи и по ценам в 2, 3, а то и 4 раза ниже, чем у их импортных аналогов. Отдельный зал был посвящен модельной обуви, имиджевую рекламу которой можно было увидеть на многих баннерах в городе; в других отделах можно было найти классические модели на любой вкус. Вежливое и внимательное обслуживание и, пожалуй, самый важный показатель — толпы покупателей, убедили меня, что местное — значит, лучшее.
Надеюсь, что через год-другой мы сможем гордиться одеждой, произведенной в Тюмени, с удовольствие говорить гостям из других городов: «Лефаро — наша фабрика», а название этой марки станет синонимом недорогой и качественной детской одежды.
Ирина Шарова