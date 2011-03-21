Тюменцы часто самореализуются в строительстве

Помимо этого в 2010 году административной комиссией Калининского округа вынесено 6 271 постановление о назначении административного наказания. Наложено административных штрафов на сумму 5 858 600 рублей, взыскано 3 442 714 рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, большая часть правонарушений связана с нарушением в части благоустройства, чистоты и порядка на прилегающей территории к домовладениям, учреждениям, предприятиям, организациям. Так, не устанавливаются или переполняются урны, вывозится и выгружается бытовой, строительный мусор и грунт в не отведенные для этих целей места, оставляется мусор на улицах и в других общественных местах, складируются строительные материалы, дрова, песок на тротуарах и прилегающих к зданиям территориях, не выполняются требования по сносу временных сооружений, размещенных без соответствующих разрешений, нарушаются правила по перевозке твердых сыпучих грузов, размещения рекламы и иной визуальной информации, а также осуществляется торговля в неустановленных для этих целей местах. За неуплату административного штрафа в 2010 году к административной ответственности привлечены 15 правонарушителей.