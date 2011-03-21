Спрос на спорт движет реконструкцию объектов

«В Тюмени наблюдается огромный спрос со стороны жителей на нормальные условия для занятия спортом. За последние годы были введены и реконструированы несколько спортивных комплексов: «Строймаш», «Прибой», Центр дзюдо, сегодня – теннисный центр. В скором времени будут открыты спортивные комплексы «Олимпия» и «Тура». И все эти объекты не просто востребованы тюменцами, они забиты битком! Уверен, что теннисный центр тоже будет заполнен любителями спорта», - высказался на открытии здания глава администрации города Александр Моор.