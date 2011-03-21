Спрос на спорт движет реконструкцию объектов

В Тюмени открылся новый теннисный центр. Здание уже успело принять на своих кортах первенство Тюменской области по теннису на Кубок Ш.А. Тарпищева, после чего 19 марта был официально открыт.
Строительство объекта на пересечении улиц В.Гнаровской-Н.Федорова началось в 2006 году и осуществлялось за счет средств муниципального и федерального бюджетов.
Новый спортивный центр включает в себя четыре теннисных корта с покрытием последнего поколения, тренажерный зал для индивидуальной силовой подготовки, оснащен современным оборудованием и новейшим спортивным инвентарем. В теннисном центре будут проводиться учебно-тренировочные занятия учащихся отделения тенниса СДЮСШОР № 1 г. Тюмени, а также занятия для любителей тенниса. Пропускная мощность объекта – 50 человек за смену, сообщает пресс-служба городской администрации.
«В Тюмени наблюдается огромный спрос со стороны жителей на нормальные условия для занятия спортом. За последние годы были введены и реконструированы несколько спортивных комплексов: «Строймаш», «Прибой», Центр дзюдо, сегодня – теннисный центр. В скором времени будут открыты спортивные комплексы «Олимпия» и «Тура». И все эти объекты не просто востребованы тюменцами, они забиты битком! Уверен, что теннисный центр тоже будет заполнен любителями спорта», - высказался на открытии здания глава администрации города Александр Моор.
Фото с сайта zelgan.ru