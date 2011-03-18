Дайджест Nashgorod.ru с 12 по 18 марта

«Все эти полумерки (их и полумерами то полноценными не назовешь) хороши только в предверии глобального решения проблемы — переноса ЖД — а сами по себе они только создают видимость какой-то движухи руководства города, но от скорого коллапса нас не отдаляют. А коллапс вот он, не за горами — микрорайон Тюменский, Заречные микрорайоны — они застраиваются… И однажды все эти люди утром выедут на пермякова, профсоюзную чтобы попасть в другую часть города и встанут…»