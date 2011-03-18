Дайджест Nashgorod.ru с 12 по 18 марта

Шторм прошел мимо областного центра
В понедельник ГУ МЧС по Тюменской области объявило штормовое предупреждение: в ночь с 14 на 15 марта в юго-восточных районах области прогнозировался сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На следующий день — усиление ветра до 12–17 м/с, местами порывы до 21 м/с.
Мнения форумчан:
«Опять снег убирать… Частный сектор негодует!»
«А снежок-то пошёл».
«Расслабитесь, штормовой циклон который двигался на территорию нашей области изменил направление и ушел в другое место».
На тюменских дорогах станет свободнее?
В администрации города прошло совещание, на котором обсудили программу по ликвидации заторов на дорогах. Средствами решения этой задачи станут строительство транспортной развязки через железную дорогу на пересечении с улицей Монтажников; выделение полос движения для общественного транспорта; перевод улиц на одностороннее движение; ввод запретов на левые повороты на отдельных участках и ограничение движения грузовиков на центральных улицах.
Мнения форумчан:
«Все эти полумерки (их и полумерами то полноценными не назовешь) хороши только в предверии глобального решения проблемы — переноса ЖД — а сами по себе они только создают видимость какой-то движухи руководства города, но от скорого коллапса нас не отдаляют. А коллапс вот он, не за горами — микрорайон Тюменский, Заречные микрорайоны — они застраиваются… И однажды все эти люди утром выедут на пермякова, профсоюзную чтобы попасть в другую часть города и встанут…»
«В первую очередь необходимо решать проблемы с парковками, отсюда всё зло».
«Первым делом — переходы, ну а мосты потом… Решение о строительстве переходов в первую очередь говорит о сверхцинизме власти, не поддающемуся никакому здравому смыслу так что новый мост мы увидим, мягко говоря, не скоро».
Ложное минирование выгнало студентов ТюмГУ на улицу
Звонок от неизвестного 15 марта лишил занятий студентов Института филологии и журналистики ТюмГУ. Всех людей из здания пришлось эвакуировать. Здание было оцеплено, на место прибыла техника МЧС, «скорая» и экипажи ГИБДД. Для большинства сотрудников университета такое событие — рядовой случай. Недавно в МЧС поступал подобный звонок о «минировании» одного из корпусов ТГАСУ.
Мнения форумчан:
«Небось, студент к экзамену не подготовился, решил „перенести сдачу“».
«Как раз мимо проезжал, думал, что за митинг за такой».
«Госы идут».
Андрея Кутузова осудили за призывы к экстремистской деятельности
Многомесячный судебный процесс против преподавателя Института филологии и журналистики ТюмГУ Андрея Кутузова (Кендер) завершился, был оглашен приговор. Мировой суд города Тюмени по обвинению в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности». Приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кутузов намерен обжаловать решение суда. «Весь город понимает, что инкриминируемая мне листовка сфальсифицирована», — говорит Андрей.
Мнения форумчан:
«Кстати, был на суде лично. С первых слов судьи стало понятно, что приговор будет обвинительным. Она согласилась со всеми доводами обвинения, признав ВСЕ доводы защиты несостоятельными. Удивительно, как легко судья „отмахнулась“ от показаний свидетелей защиты, в то время как слово свидетелей со стороны обвинения — прям закон. В целом процесс можно назвать показательным. В любом случае произошедшее сегодня — настоящее событие. А какие из этого будут сделаны выводы и кем — увидим».
«1,5 года мотания нервов, это конечно обидно, держитесь до конца Андрей».
«А я всё думал, чем это у нас занимается областное ФСБ (огромное здание в центре, несколько тысяч сотрудников). Теперь понял».
Госнаркоконтроль задержал наркоторговцев с мешком Спайса
Тюменским журналистам показали рекордную партию курительной смеси, изъятую 16 марта в областном центре — мешок так называемого «Спайса». Преступная группа распространяла наркотики в молодежной среде, используя систему тайников. В настоящее время нарушители закона привлечены к уголовной ответственности и дают показания. Преступникам грозят серьезные тюремные сроки, а также штраф в размере до 1 млн. рублей.
Мнения форумчан:
«Хорошо, что их поймали, а то по всему городу объявления про эту гадость…»
«Работают же люди, полиция так полиция».
«Молодцы! Продолжайте в том же духе! Нужно каленым железом выжигать эту заразу! Теперь надо только объявления закрасить. Те, что написаны на домах, должны стереть (закрасить) жильцы этих домов или хотя бы работники ТСЖ!»