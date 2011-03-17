Хочешь без проблем найти работу? Получай рабочую специальность!

Не секрет, что рынок труда переполнен юристами, экономистами и менеджерами, а представителей рабочих специальностей не хватает. Вот и получается, что «белые воротнички» сидят без дела, а строители, монтеры и сварщики у работодателей нарасхват. Такая ситуация сложилась во многих городах России, и Тюмень не исключение. При этом гуманитариям не помогает трудоустроиться и диплом престижного вуза, а у «работяг» за плечами лишь два года учебы в техникуме. Тем не менее, редкий родитель хочет, чтобы его ребенок получил среднеспециальное образование, да и сами школьники в ПТУ не рвутся.

Сюжет Тюмень