Хочешь без проблем найти работу? Получай рабочую специальность!

О том, как вернуть престиж рабочим профессиям, говорили сегодня на заседании круглого стола в пресс-центре газеты «Комсомольская правда».
Не за горами время, когда школьники сдадут итоговые экзамены и придет пора определиться с местом дальнейшей учебы. По статистике, высшее образование хотят получить 88% тюменских выпускников. О техникуме или колледже задумываются лишь 6–7%. По итогам вступительных экзаменов в вузах оказывается лишь около 60% абитуриентов, остальные идут учиться в заведения СПО и НПО. Когда подходит к концу время учебы, оказывается, что выпускникам вузов придется сложно с поиском работы, а тех, кто закончил техникум, с трудом хватает, чтобы закрыть имеющиеся на рынке труда вакансии.
Как рассказал заместитель директора областного департамента занятости населения Вадим Самсонов, в настоящее время в регионе зарегистрировано порядка 5,7 тысяч безработных. Во время поиска работы со сложностями сталкиваются, прежде всего, бухгалтеры, менеджеры и экономисты. Среди представителей рабочих специальностей проблемы с трудоустройством возникают лишь у водителей. Все остальные легко находят себе новое рабочее место, ведь 85% из 18 тысяч зарегистрированных на сегодняшний день вакансий приходится на поиск представителей рабочих специальностей. Наиболее востребованы в регионе профессии, связанные со строительством, — электросварщик, машинист экскаватора, штукатур, каменщик, маляр и т.д. Также нехватку кадров ощущают предприятия торговли, ЖКХ, питания, сельского хозяйства.
Образовательные учреждения начальной и средней профессиональной подготовки готовы удовлетворить потребность предприятий региона в рабочих руках. Техникумов, колледжей и училищ в области хватает. Однако проблема в том, что редкий современный школьник мечтает о профессии сварщика или монтера.
Престиж рабочих специальностей необходимо повышать, утверждают специалисты. По мнению первого заместителя директора департамента образования и науки Тюменской области Натальи Миловановой, в первую очередь нужно бороться со стереотипами, которые сформировались у школьников и их родителей относительно техникумов и ПТУ. Сама Наталья Геннадьевна видит в обучении по программам НПО и СПО массу преимуществ.
Самое главное — возможность получить образование бесплатно. Обучение в учреждениях начального профессионального образования бесплатно для всех, а в системе СПО доля бюджетных мест около 60%, так что шанс учиться бесплатно есть практически у каждого вчерашнего школьника. Кроме того, в техникум или колледж легче поступить, чем в вуз. Для обучения по программе начального профессионального образования достаточно пройти собеседование и предоставить школьный аттестат, А в сузе попросят результаты только двух ЕГЭ — по русскому языку и математике. Исключение — творческие специальности, там придется сдать еще и профильный экзамен.
Большинство тюменских учебных заведений начального и среднего звена находятся в отремонтированных зданиях и оснащены современным оборудованием, необходимым для подготовки того или иного специалиста. Наталья Милованова отметила, что за последние несколько лет на капитальный ремонт и на покупку техники для колледжей и училищ было выделено около 4 млн. рублей. Для иногородних студентов, которые стоят перед выбором места обучения, дополнительным стимулом в пользу суза станут места в общежитиях, многие из которых также недавно были полностью отремонтированы. Кроме того, у студентов техникумов есть возможность проявить свои знания и таланты. Для них устраивают олимпиады и всевозможные творческие конкурсы.
С будущим местом работы большинство студентов определяются еще во время учебы. Руководства сузов активно сотрудничают с различными тюменскими предприятиями, у учащихся есть возможность регулярно проходить производственную практику и стажировку. Работодатели в свою очередь присматривают среди студентов будущих сотрудников.
Вадим Самсонов отметил, что важное преимущество получения начального или среднего специального образования в том, что есть возможность получить профессию, а потом решить, продолжать совершенствоваться в ней и пойти в вуз или выбрать для себя какое-то новое направление. В любом случае, сказал специалист, прежде чем определяться с местом получения профессионального образования, нужно изучить ситуацию на рынке труда. На сегодняшний день региону нужны рабочие кадры.
Словом, поводов для комплексов у будущих поваров и строителей нет. И нервотрепки при поступлении им удастся избежать, и студенческая жизнь будет не менее веселой, чем у вузовцев, и без работы не останутся. Даже обидное слово «птушники» осталось в прошлом, теперь они — студенты колледжей.