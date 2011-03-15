Цены в новостройках растут быстрее, чем во «вторичках»

С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в феврале сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 475 тысяч рублей, 1 810 тысяч рублей и 2 250 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 895 тысячам рублей, для типового жилья - 2 525 тысячам и 4 025 тысячам рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 340 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 085 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности (6 085 тысяч рублей). Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 3 025 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 685 тысяч рублей и 9 240 тысяч рублей соответственно. В феврале текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 900 тысяч рублей.