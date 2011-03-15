Цены в новостройках растут быстрее, чем во «вторичках»

Застройщики Тюмени подняли цены на жилые квадраты – кто-то в декабре прошлого года, кто-то с самого начала текущего. В феврале 2011 года эта тенденция уже заметно отразилась на рынке недвижимости города – цены в новостройках поднялись на 3%. На вторичном рынке динамика ниже порядка 0,7%. Такая статистика отображена в отчете аналитика рынка жилой недвижимости консалтинговой компании «Ассоциация «АЛКО» Светланы Молодкиной.
Из доклада специалиста, в феврале средневзвешенная цена предложения на первичном рынке жилой недвижимости значительно поднялась и составила 38 000 рублей за квадратный метр. Максимальная цена достигла 72 881 рублей за «квадрат» (четырехкомнатная квартира в центре), минимальная стоимость квадратного метра наблюдалась на уровне 20 588 рублей. Генеральная совокупность составила 955 квартир, предлагаемых на первичном рынке.
При этом повышение стоимости произошло неоднородно. Так, в сегменте трехкомнатных квартир наблюдался наибольший рост цен – 4,1%. В среднем повышение цены «квадрата» в новостройках составило порядка 3%.
Почти четверть рынка новостроек сосредоточено в Заречной части города. Именно этот район вошел в тройку ценовых лидеров - в среднем квадратный метр здесь стоит 41 166 рублей.
На рынке вторичного жилья в феврале 2011 года положительные тенденции проявились уже не так явно, здесь прирост цен оказался незначительным. Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке жилья Тюмени составила на конец февраля в среднем по городу 46 018 рублей за «квадрат» (+ 0,7% за месяц).
«Распределение динамики стоимости по типам жилья показывает заметное расслоение рынка – неоднородность изменения цен в зависимости от сегмента. Наибольший прирост демонстрируют недорогие сегменты – все панельные дома, в том числе и старый жилой фонд, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. При этом дорогие современные монолитно-кирпичные дома даже в минусе, почти нет прироста в сегменте многокомнатных квартир. Таким образом, посткризисный платежеспособный спрос дотягивается во многом только до жилья эконом-класса, что приводит к вымыванию с рынка недорогих квартир и повышенным темпам роста цен в нижней ценовой категории», - сказано в отчете Светланы Молодкиной.
С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в феврале сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 475 тысяч рублей, 1 810 тысяч рублей и 2 250 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 895 тысячам рублей, для типового жилья - 2 525 тысячам и 4 025 тысячам рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 340 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 085 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности (6 085 тысяч рублей). Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 3 025 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 685 тысяч рублей и 9 240 тысяч рублей соответственно. В феврале текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 900 тысяч рублей.