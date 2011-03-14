В приоритете – переселение из аварийного жилья

В продолжение статистики, в связи со сносом жилых домов, в которых имеются жилые помещения, занимаемые по договорам социального найма (случае отвода земельных участков под застройку), департаментом предоставлено 53 жилых помещения. Предоставлено также 128 жилых помещений из госжилфонда Тюменской области нуждающимся гражданам (32 детям-сиротам, 3 инвалидам, 16 ветеранам боевых действий на территории других государств, 6 гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, 70 ветеранам ВОВ, работнику бюджетной сферы). На 01 января 2010 на учете нуждающихся в жилых помещениях состояли 34 ветерана (участника) ВОВ, 71 супруга погибшего (умершего) участника ВОВ. В течение года им предоставлено 70 жилых помещений по договорам социального найма из областного жилищного фонда и 8 – из муниципального жилищного фонда. На получение социальной выплаты на приобретение жилья в собственность заявились 129 граждан этой категории, из них 126 получили свидетельства (3 не выдано в связи со смертью заявителя). Реализовано 112 свидетельств. По остальным срок реализации истекает в 2011 году, получателями осуществляется подбор жилых помещений для приобретения в собственность. На 01 января 2011 года на учете нуждающихся состоят 83 ветерана.