В приоритете – переселение из аварийного жилья

Кто нуждается в жилье и кто его получает? Сегодня на отраслевом совещании о деятельности департамента жилищной политики за 2010 год об итогах работы и перспективах развития на 2011 год рассказал директор департамента Алексей Кузнецов.
По его словам, в течение 2010 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях поставлено 172 малоимущих гражданина и 406 граждан, имеющих права на получение жилых помещений из областного жилищного фонда. Также на конец прошлого года список нуждающихся уже состоял из 10 624 граждан, вставших на учет нуждающихся до 2005 года (за ними сохранено право на получение жилья по договорам социального найма), 597 малоимущих граждан и 1014 граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма из жилищного фонда Тюменской области. За 2010 год приняты решения о снятии с учета нуждающихся в отношении 740 граждан.
В ушедшем году департаментом предоставлено по договору социального найма из муниципального жилищного фонда города 3 жилых помещения малоимущим гражданам. В 2011 году планируется предоставить этим категориям еще 13 квартир, находящихся в настоящее время в долевом строительстве. Также малоимущим предоставлено по договорам социального найма 8 жилых помещений в коммунальных квартирах.
В продолжение статистики, в связи со сносом жилых домов, в которых имеются жилые помещения, занимаемые по договорам социального найма (случае отвода земельных участков под застройку), департаментом предоставлено 53 жилых помещения. Предоставлено также 128 жилых помещений из госжилфонда Тюменской области нуждающимся гражданам (32 детям-сиротам, 3 инвалидам, 16 ветеранам боевых действий на территории других государств, 6 гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, 70 ветеранам ВОВ, работнику бюджетной сферы). На 01 января 2010 на учете нуждающихся в жилых помещениях состояли 34 ветерана (участника) ВОВ, 71 супруга погибшего (умершего) участника ВОВ. В течение года им предоставлено 70 жилых помещений по договорам социального найма из областного жилищного фонда и 8 – из муниципального жилищного фонда. На получение социальной выплаты на приобретение жилья в собственность заявились 129 граждан этой категории, из них 126 получили свидетельства (3 не выдано в связи со смертью заявителя). Реализовано 112 свидетельств. По остальным срок реализации истекает в 2011 году, получателями осуществляется подбор жилых помещений для приобретения в собственность. На 01 января 2011 года на учете нуждающихся состоят 83 ветерана.
Одним из приоритетных направлений жилищной политики является ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города и переселение граждан в благоустроенное, отвечающее санитарным и техническим нормам и требованиям жилье. На 1 января 2011 года в жилищном фонде Тюмени числился 901 жилой дом, имеющий в своем составе жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, признанные аварийными и подлежащими сносу, ветхими. Среди них помещения, которые, по данным управляющих компаний, находятся в неудовлетворительном состоянии и потенциально могут быть признаны непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу. Из них также 364 жилых дома, в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии, признаны аварийными. В них проживает 5819 человек, которые ожидают своей очереди на переселение и улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
В Тюмени реализуются программы по переселению граждан, которые предусматривают поэтапное решение проблемы с учетом возможности бюджетного финансирования всех уровней, в том числе:
1. Средств федерального бюджета и средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») – региональные адресные программы;
2. Средств областного бюджета – областные целевые программы «Сотрудничество», «Основные направления развития градостроительной политики и жилищного строительства в Тюменской области»;
3. Субсидий из регионального фонда софинансирования расходов, предоставляемых местному бюджету в соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 28.12.2007 № 348-п «О порядке предоставления субсидий из регионального фонда софинансирования расходов и иных межбюджетных трансфертов»;
4. Средств местного бюджета – муниципальная программа «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, муниципального образования городской округ город Тюмень на 2010 – 2012 годы», утвержденная распоряжением администрации города Тюмени от 29.07.2010 № 781-рк.
На настоящий момент на территории города утверждено и с 2006 года реализуется девять планов переселения (в том числе 3 региональные адресные программы), отселению в рамках которых на момент утверждения подлежало 144 муниципальных жилых дома (3318 человек). Всего за 2010 год в рамках вышеназванных программ осуществлено отселение 1748 человек из 513 непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, произведен физический снос 26 аварийных муниципальных жилых домов. Для сравнения: в 2009 году произведено отселение 758 человек из 239 жилых помещений, осуществлен физический снос 23 жилых домов; эти же показатели в 2008 году составили соответственно 567 человек из 216 жилых помещений, снесено пять аварийных домов. Дополнительно, за счет внебюджетных источников (средств застройщиков). В 2010 году произведено полное отселение и снос шести ветхих жилых домов.
К основным проблемам, затягивающим процедуру отселения из аварийного жилья и сам снос зданий, Алексей Кузнецов отнес незаконные перепланировки, переустройства и реконструкции в квартах, а также умышленное прописывание множества граждан в жилье, подлежащем сносу. Сложности также возникают при отказе граждан от переселения в равнозначное по площади жилье и самовольное заселение в аварийные дома.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» департаментом в 2010 году выдано 782 свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 437 молодых семей (56 %) реализовали свидетельства, остальные 345 свидетельств имеют срок окончания в июне – августе 2011 года. Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 утверждена федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы, в рамках которой действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В настоящее время во исполнение условий новой подпрограммы разрабатываются нормативно-правовые акты Тюменской области, регламентирующие порядок предоставления социальных выплат молодым семьям. После принятия правовых актов прием заявлений в 2011 году возобновится.
В 2010 году начата работа по переходу на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Правительством Российской Федерации определен перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. В него вошли две муниципальные услуги, оказываемые департаментом жилищной политики: «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма» и «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
Как отметил при подведении итогов совещания глава администрации города Александр Моор, в 2011 году программа по переселению из аварийного жилья названа приоритетной и ее реализация должна контролироваться ежедневно. Кроме того, уже можно заниматься формированием программы на 2012 – 2013 годы.