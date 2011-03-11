Сотни учителей и медработников Тюмени улучшат жилищные условия

Нуждающихся в жилье бюджетников в Тюмени предостаточно. Только в органах местного самоуправления их более тысячи человек. 9 марта 2011 года главой региона подписано постановление о предоставлении субсидий сотрудникам бюджетной сферы. В этом году участвовать в программе будут работники здравоохранения и образования.
Как сообщил сегодня на пресс-конференции замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный, в текущем году для предоставления субсидий работникам организаций работающих в сфере образования выделено 144 600 тысячи рублей, а здравоохранения - 155 400 тысячи рублей. Всего на 2011 году для программы обеспечения жильем бюджетников предусмотрено 300 млн. рублей. Принять участие в субсидировании смогут более 700 человек.
400 тысяч рублей – хорошее подспорье для ипотеки
Сумма субсидии составляет 400 тысяч рублей – этих средств хватит на первоначальный взнос при приобретении жилья с привлечением ипотечного кредита, считает замглавы региона. При первоначальном взносе условия кредита будут лояльнее, поэтому субсидия – серьезная помощь в улучшении жилищных условий. Работа с банками в этом направлении уже проведена. Возможно, банки сами предложат какие-либо льготные кредиты, чтобы привлечь к себе заемщиков. При рождении в семье бюджетника третьего ребенка, к дотации прибавляется еще 100 тысяч рублей. Если же к этому прибавить материнский капитал, то набирается вполне внушительная сумма.
Отметим, что налогом сумма субсидии не облагается и субсидированный бюджетник не лишается права на налоговый вычет.
Организации бюджетной сферы – это госучреждения, созданные Тюменской областью; муниципальные учреждения, созданные муниципальным образованием городской округ город Тюмень; а также организации, образованные в результате реорганизации вышеуказанных учреждений (например, автономные). Сфер бюджетников также немало, но нуждающихся в улучшении жилищных условий среди сотрудников здравоохранения и образования больше, поэтому пилотирует проект именно в этих сферах.
Получил субсидию – работай в сфере еще 5 лет
По условиям программы стаж работы в бюджетной сфере у гражданина должен быть не менее 10 лет. «Этот критерий выбран, потому что молодые специалисты имеют возможность принимать участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», - пояснил замгубернатора. При этом человек должен действительно нуждаться в улучшении условий жилья, то есть стоять на очереди в муниципалитете или в бюджетной организации. Если в семье два работника бюджетной сферы, рассчитывать на субсидию могут оба.
Формировать списки желающих принять участие в программе будут в самих организациях на общем собрании. Заявления и ряд документов (справка о составе семьи, справки из БТИ, справки из Управления Росреестра) от желающих принимать будут там же. «Решение о включении человека в программу принимает бюджетная организация. Именно там могут определить, нуждается ли действительно человек в улучшении жилищных условий», - считает Заболотный. По предположениям журналистов, такое положение дел может спровоцировать сведение каких-то счетов между работниками компаний, но Евгений Заболотный уверен, что списки должны формировать на собраниях, где правильное решение примут коллегиально.
Тем не менее, гражданину необходимо хорошо продумать свой бюджет и возможности, и решить, нужно ли ему принимать участие в программе. Во-первых, участие в программе обязывает продолжать работу в бюджетной сфере еще в течение пяти лет. То есть человек предпенсионного возраста, возможно, не сможет выполнить данное условие, тогда ему придется вернуть субсидию в полном объеме, отметила начальник юридического управления Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Лариса Боровицкая. Во-вторых, у бюджетника должны быть дополнительные средства, чтобы реализовать полученную субсидию в течение шести месяцев. «Чтобы не получилось так, что один участник программы при неправильной оценке своих средств не смог реализовать сертификат <о субсидировании>, а другой не смог принять участие в программе, так как год уже подойдет к концу», - добавила она.
К приобретаемому за счет субсидии жилью требований не так много. Оно должно быть введенное в эксплуатацию, то есть уже построенное (не долевое), а процент износа не может превышать 25%. Ограничений по району и по стоимости нет.
Поскольку программа уже стартовала и набирает активные темпы, до 19 апреля все организации образования и здравоохранения города Тюмени должны сформировать списки получателей субсидии в 2011 году и направить их в департамент образования и науки и департамент здравоохранения соответственно. «По итогам года работа будет проанализирована и определены следующие бюджетные сферы, которые примут участие в программе в следующем году», - уточнил замгубернатора.
В ближайшем будущем по вопросам субсидирования бюджетников Тюмени в Главном управлением строительства будет организована «горячая линия».
Жилищное субсидирование бюджетников поможет и развитию рынка недвижимости Тюмени в целом, ведь выделение денежных средств обеспечит новых покупателей на рынке жилья. А покупатели, соответственно, подвигнут застройщиков продолжать строительство или начинать новые объекты.
Евгения Лямзина