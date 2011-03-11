Сотни учителей и медработников Тюмени улучшат жилищные условия

Тем не менее, гражданину необходимо хорошо продумать свой бюджет и возможности, и решить, нужно ли ему принимать участие в программе. Во-первых, участие в программе обязывает продолжать работу в бюджетной сфере еще в течение пяти лет. То есть человек предпенсионного возраста, возможно, не сможет выполнить данное условие, тогда ему придется вернуть субсидию в полном объеме, отметила начальник юридического управления Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Лариса Боровицкая. Во-вторых, у бюджетника должны быть дополнительные средства, чтобы реализовать полученную субсидию в течение шести месяцев. «Чтобы не получилось так, что один участник программы при неправильной оценке своих средств не смог реализовать сертификат <о субсидировании>, а другой не смог принять участие в программе, так как год уже подойдет к концу», - добавила она.