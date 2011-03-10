Профессиональный рынок создают грамотные риэлторы

Уникальная школа продаж для риэлторов, организованная группой компаний «Тюменинвестстрой» («ТИС») чуть более месяца назад, уже дала свои «плоды». Тюменские специалисты по недвижимости активно идут открывать новые горизонты и учатся грамотному сервису.
На конференции в начале февраля руководитель «Школы продаж ТИС» - член ассоциации организационных психологов Тюмени и Тюменской области, бизнес-тренер, психолог-консультант Алена Галета лично представила свой продукт публике. Призвала риэлторов к активной работе, не ожидая, что число желающих обучаться побьет все предположения. Сегодня Алена Галета рассказала о результатах работы «Школы».
- Расскажите, какова активность риэлторов? Можно ли говорить о том, что обучаться риэлторы стремятся, поэтому выстраивается даже очередь?
- Да, действительно, количество агентов, желающих пройти обучение, просто поражает. Сейчас списки на тренинги сформированы уже на месяц вперед (при том, что в месяц мы обучаем до 60 риэлторов), и заявки все поступают.
Наибольшим спросом пользуются такие темы как: «Практика установления контакта с клиентом», «Работа с возражениями при продаже недвижимости», «Эффективная презентация объекта», «Финансовая мастерская».
- Есть ли данные, из каких агентств больше тянутся к учебе специалисты по недвижимости? Если, например, только из крупных агентств, то почему, как Вы считаете?
- Скорее наоборот, наибольший спрос на тренинги «Школы продаж» наблюдается у небольших агентств недвижимости. В любом случае приходят риэлторы больших и малых агентств – те, кто дорожит своими клиентами и заинтересованы в повышении качества сервиса для сохранения старых связей, и привлечения новых клиентов.
- Как строится работа школы: это курсы или разовые тренинги?
- Формат «Школы продаж» - это серия коротких клип-тренингов, по 4 часа каждый. На каждом тренинге участники отрабатывают 2-3 навыка, позволяющих повысить эффективность продаж. При этом соотношение теории и практики примерно 20/80. Согласно программе, оптимальное количество участников тренинговой группы 12-15 человек, поэтому мы приглашаем на тренинг не более 15 человек. Таким образом, все участники одинаково активно осваивают учебную программу.
Кроме того, на тренинге «Школы продаж» у агентов есть великолепная возможность почерпнуть успешный опыт коллег, обсудить спорные моменты, поделиться информацией и т.д.
- Как часто проходит обучение?
- Тренинги проходят каждый четверг с 10.00 до 14.00 с небольшим перерывом на кофе.
- Насколько я помню с конференции, где была представлена «Школа», темы выбирают сами «ученики». Так ли это?
- Предлагаемые в «Школе продаж» клип-тренинги могут посещаться участниками по мере появления свободного времени, так как каждый «урок» сформирован сам по себе полностью. Так же агенты могут выбирать для себя наиболее актуальные темы, и посещать только их.
- Дается ли «ученикам» какое-то удостоверение или заключение об окончании обучения?
- Да, по окончании каждого тренинга участнику выдается именной сертификат.
- Что дают компании «ТИС» бесплатные тренинги? Может быть, специалисты, пройдя обучение, обязаны что-то привнести в компанию застройщика, так сказать, доказать свою профпригодность?
- Нет, ни в коем случае. Мы ни к чему не обязываем агентов, прошедших обучение в «Школе продаж». Для нас проект «Школы» - это в первую очередь реализация стратегии «ТИС» - открытой политики по отношению как к клиентам, так и к партнерам. Еще в самом начале, когда мы только вышли с предложением сотрудничества к агентствам недвижимости, мы говорили о том, что ставим перед собой задачу максимально содействовать созданию профессионального цивилизованного рынка недвижимости. В связи с этим открытая школа продаж - один из шагов к реализации этой задачи.
За более чем 12 лет работы мы накопили колоссальный опыт в работе с клиентами и сейчас готовы этим опытом делиться. Ведь повышая профессиональный уровень участников рынка, тем самым мы сами развиваемся сами, ищем новые формы работы и общения. Чем профессиональнее те посредники, которые работают с нашими клиентами, тем лучше для нас, для нашего имиджа, для нашего продукта.
Быть профессиональным риэлтором – значит, успевать за динамикой жизни. Понимание клиента и грамотное предложение необходимого ему объекта недвижимости позволяет реализовывать недвижимость правильнее и быстрее. Этому нужно учиться. Сегодня шанс получить дополнительное образование дает и «Школа продаж ТИС».
Беседовала Евгения Лямзина