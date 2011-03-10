Профессиональный рынок создают грамотные риэлторы

- Нет, ни в коем случае. Мы ни к чему не обязываем агентов, прошедших обучение в «Школе продаж». Для нас проект «Школы» - это в первую очередь реализация стратегии «ТИС» - открытой политики по отношению как к клиентам, так и к партнерам. Еще в самом начале, когда мы только вышли с предложением сотрудничества к агентствам недвижимости, мы говорили о том, что ставим перед собой задачу максимально содействовать созданию профессионального цивилизованного рынка недвижимости. В связи с этим открытая школа продаж - один из шагов к реализации этой задачи.