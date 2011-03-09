Решение купить квартиру чаще принимает женщина

Женщины чаще принимают итоговое решение при выборе квартиры. Как правило, именно они более требовательны к будущему жилью. К такому выводу пришли тюменские застройщики.
«Оформляться договор купли-продажи может на кого угодно, по этому критерию я бы не стал оценивать покупателей, - рассказал в ходе встречи с журналистами директор по маркетингу и продажам компании ООО «Парнер-Инвест» Виталий Курбатов, - Если мы посчитаем, кто звонит, интересуется квартирами нашей компании, это преимущественно будут женщины – порядка 70%». «Даже 80%», - уточнил руководитель проекта «микрорайон «Европейский» Евгений Арапов. Он уверен, что исследования потребительского рынка на предмет маркетинговой ориентации показывает, что в 80% решения принимаются именно женщинами. Что касается возрастного ценза, то в «Партнер-Инвест» отмечают равномерный поток покупателей разных возрастов. «По нашей статистике, доля не семейных порядка 15%, остальные – семейные», - уточнил Виталий Курбатов.
Как считает директор коммерческого отдела ОО «Оргкомитет МЖК» Антон Черкашин, порядка 70% интересующихся квартирами – женщины. «В силу своей природы и психологии они больше интересуются планировками, поскольку уже на стадии покупки начинают представлять, что, где и как поставят. Женщины же более внимательны к договорам», - уверен он.
С этой цифрой (70% - женщины) согласен и главный специалист отдела маркетинга и продаж ГК «Дом» Владимир Спиридонов. Но он отмечает, что женщины активно обращают внимание на быт и будущую обстановку квартиры, но по части стоимости и условий оплаты избирательнее все же мужчины.
Женщина – хранительница домашнего очага, поэтому обладая образным мышлением, она сразу представляет себе, как будет выглядеть квартира после ремонта или с новой мебелью. Помимо тонкого чувства домашнего комфорта, женщина выбирает жилье для семьи, поэтому для нее важными являются и внешние факторы, такие как прогулочная зона или детская площадка, а с ними и объекты социнфраструктуры: детсады, школы.
Добавлю, что на экскурсиях по новостройкам Тюмени, неоднократно проводимых региональным агентством недвижимости «Этажи» в 2010 году, количество барышень значительно превышало число мужчин. Возможно, это тоже показатель волевых тюменских женщин.
Евгения Лямзина