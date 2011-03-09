Решение купить квартиру чаще принимает женщина

«Оформляться договор купли-продажи может на кого угодно, по этому критерию я бы не стал оценивать покупателей, - рассказал в ходе встречи с журналистами директор по маркетингу и продажам компании ООО «Парнер-Инвест» Виталий Курбатов, - Если мы посчитаем, кто звонит, интересуется квартирами нашей компании, это преимущественно будут женщины – порядка 70%». «Даже 80%», - уточнил руководитель проекта «микрорайон «Европейский» Евгений Арапов. Он уверен, что исследования потребительского рынка на предмет маркетинговой ориентации показывает, что в 80% решения принимаются именно женщинами. Что касается возрастного ценза, то в «Партнер-Инвест» отмечают равномерный поток покупателей разных возрастов. «По нашей статистике, доля не семейных порядка 15%, остальные – семейные», - уточнил Виталий Курбатов.