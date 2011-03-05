Дайджест Nashgorod.ru c 26 февраля по 4 марта

Наши доктора замечательные, но, у них нет того опыта и тех возможностей, которые имеют клиники Израиля. Операция стоит очень дорого и нашей семье, мне, двум старикам-инвалидам и молодой девушки негде их взять. От имени своего сына, всей семьи прошу вас, помогите, не оставляйте без внимания нашу беду!