Дайджест Nashgorod.ru c 26 февраля по 4 марта

Так едем или плывем?
Тюменские водители «плыли» на своих машинах по улице Пермякова. 2 марта утром из-за аварии на сетях Водоканала проезжая часть улицы от моста в сторону Широтной оказалась под водой. Как рассказали очевидцы, от ТЦ «Солнечный» до Широтной по первой полосе движение было невозможным. Те, кто решился на «заплыв» рисковали залить себе систему зажигания.
В Тюмень Водоканале сообщили, что на устранении аварии уже работает ремонтная бригада. Утечка на сетях обнаружена в районе дома 56 по ул. Пермякова.
Мнение форумчан:
«Пешеходам тоже деваться было некуда, дорогу перейти было невозможно. Многие в этот момент оценили наличие подземного перехода».
«Ночью будет -18, так что, к утру, достаем коньки»!
Станет ли ТРЦ фаворитом тюменцев?
Тюменский торгово-развлекательный центр «Фаворит» перешел к новому владельцу — ООО «Альмира», которое входит в УК «Мост». Как рассказал директор ООО «Альмира» Андрей Рощин, преобразования уже начались и закончатся к маю.
По мнению владельца, у центра не просматривалось четкой концепции, подбор и расположение магазинов, кафе, салонов было достаточно сумбурным. В планах управляющей компании — преобразовать центр так, чтобы он был более удобным, понятным для тюменцев. Ориентирован ТРЦ будет, как и прежде, на массового посетителя. Увеличатся зоны фудкортов и развлечений, появится зона услуг.
Мнение форумчан:
«Мне нравится „Фаворит“ больше других ТЦ. Надеюсь, в худшую сторону изменений не будет».
«В кинотеатр фаворита тоже разок попал и сделал вывод, что это первый и последний раз. в приодукты туда заглядываю… и всё».
«Не хватает магазина с бытовой техникой, нормальных чистых туалетов. Одно из предложений продлить его работу до 22–23:00 часов, а доступ к банкоматам сделать круглосуточным, либо убрать их на 3 этаж».
Мама Алеши просит о помощи
Мой мальчик тяжело болен, ему срочно требуется пересадка костного мозга (трансплантация)». Алёше 16 лет и является учащимся 10-го класса школы № 72 Тюмени.
Наши доктора замечательные, но, у них нет того опыта и тех возможностей, которые имеют клиники Израиля. Операция стоит очень дорого и нашей семье, мне, двум старикам-инвалидам и молодой девушки негде их взять. От имени своего сына, всей семьи прошу вас, помогите, не оставляйте без внимания нашу беду!
Роль директора исполняет Сергей Осинцев
Актер Сергей Осинцев стал директором Тюменского драматического театра. Он вступает в новую должность с 3 марта.
Напомним, экс-директор Тюменского драматического театра Владимир Коревицкий подал заявление на увольнение по собственному желанию в середине февраля. Комментируя это событие, председатель департамента по культуре Евгений Негинский отметил, что театру нужна не только творческая личность, но и грамотный управляющий.
Мнение форумчан:
«Я правильно понимаю, что теперь спектакли драмы будут напрямую транслироваться на улицы города посредством «Радио Город»?
«прикольный актер … посмотрим, какой он администратор»…
«Больше интересно, кто будет главрежиссером. Бутусова назвали и Марчелли, ну это невероятно, сразу скажем».
Где Кутузов, а где — уважаемые люди
Открытое письмо с обращением к губернатору области Владимиру Якушеву, министру МВД Рашиду Нургалиеву и другим работникам властных структур в поддержку Андрея Кутузова написали представители коллектива преподавателей и студенты Института филологии и журналистики ТюмГУ.
Напомним, преподаватель вуза обвиняется государством в призывах к экстремистской деятельности. Преподаватели и студенты пишут, что с нарастающим недоумением следят за развитием «дела Кутузова».
Мнение форумчан:
«Молодцы, коллеги-преподаватели, не побоялись режима, выступили в защиту. Интересно, Куцев и Чеботарев подписались»?
«Выступила часть, причем пока ничем себя не зарекомендовавшая. Ну, разве что этим выступлением. Это действительно гражданский поступок, достойный уважения, но вот почему его не поддержали уважаемые люди»?