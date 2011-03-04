Ресторанный и гостиничный бизнес Тюмени ждут убытки?

О сложной экономической ситуации в ресторанном и гостиничном бизнесе в нашем городе говорили накануне на отраслевом совещании в Тюменской городской Думе.
Начальник управления по товарному рынку и услугам администрации Тюмени Анатолий Канов рассказал, что по данным на 1 января 2011 года в Тюмени 64 ресторана, 239 кафе и кофеен, 82 бара, 149 закусочных и 41 гостиница. Они размещены нерационально, неравномерно: большая часть концентрируется в центре города, районах деловой активности, а в частном секторе и недавно застроенных микрорайонах предприятий питания немного.
С чем это связано? По строительным проектам, размещение объектов соцкультбыта предусмотрено на первых этажах жилых домов, но это помещения без целевого назначения. Следовательно, чтобы открыть здесь кафе, ресторан или бар, необходимо довести площади до соответствия нормативным и техническим требованиям. Вторая сложность — жильцы дома часто бывают недовольны шумом от предприятий питания.
Поэтому управление по потребительскому рынку внесло предложения в департамент градостроительной политики: первые этажи зданий планировать не просто под нежилое помещение, а под магазины, рестораны, ателье и так далее. Таким образом, помещения бы сразу соответствовали минимальным нормам, а сейчас приходится приспосабливать коммерческую недвижимость под требования владельцев и арендаторов площадей.
Напрямую отразилась на этом направлении бизнеса экономическая нестабильность — доходы предприятий общественного питания в первую очередь зависят от покупательской способности. Отмечено падение спроса в этой отрасли почти на треть по сравнению с докризисным периодом. «Ни одна другая отрасль не потеряла так много», — отметил Анатолий Канов. Согласно информации органов статистики оборот предприятий общественного питания в 2010 году составил 17, 28 млрд. руб., тогда как в 2008 году эта цифра была 22,1 млрд. руб.
На нестабильность этого вида бизнеса указывает и большое количество закрывающихся предприятий — в 2010 году закрылись 64 ресторана и кафе. Хотя, с другой стороны, почти столько же заведений в прошлом году открылось.
Помимо оттока потребителей и снижения среднего чека ситуация в отрасли усугубляется увеличением затрат: растут цены на энергоресурсы, транспортные услуги и услуги естественных монополий, повышаются налоги, а с 2011 года и страховые отчисления. Для предприятий, работающих по системе ЕНВД и УСН, отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды возросли в 2 и более раза.
Управление по товарному рынку и услугам администрации Тюмени изучило работу комбинатов школьного питания. Согласно прогнозу, в 2011 году эти предприятия сработают с убытком. «Допускаю сокращение финансового результата и у других хозяйствующих субъектов отрасли», — предположил Анатолий Канов.
В гостиничном бизнесе ситуация аналогичная, хотя конкуренция здесь значительно меньше, чем среди ресторанов. Обеспеченность гостиницами нашего города приближается к 100%, но заполняемость номерного фонда составляет всего 30–40%. Конечно, условием хорошей работы гостиниц является не только их привлекательность, но и востребованность Тюмени как туристического центра.
Наш город больше ориентирован на деловой туризм, но, в связи с экономической нестабильностью, сократилось количество мероприятий, проводимых в областной столице. Организации сокращают расходы на командировки. К тому же совершенствование современных средств связи позволяет отказаться от поездки в другой город . То есть как деловой город мы потеряли тех, кто является клиентами гостиничного бизнеса.
Часть клиентского потока «съедает» частная недвижимость, сдаваемая на условиях коммерческой аренды. При этом такая форма деятельности оказалась вне правового регулирования, следовательно, владельцы не уплачивают налоги и могут сделать цену ниже.
Почти не развито в нашем городе направление придорожного сервиса, хотя его востребованность велика — Тюмень расположена на транспортных магистралях. Анатолий Канов считает необходимым при разработке комплексного проекта предусматривать места для размещения кемпингов, гостиниц, пунктов питания, автосервисов, создавать условия для привлечения инвесторов. Небольшие гостиницы есть, но их количество минимально. «Здесь мы видим возможность для развития бизнеса», — отметил начальник управления.
Вопрос о слишком высокой цене на лицензирование
Естественно, такие затраты приведут к удорожанию услуг. Директор гостиницы «Нефтяник» настроен пессимистично: «Думаю, что у всех руководителей ресторанов есть перед глазами результаты работы за 2010 год, и вряд ли они могут сказать, что сработали с высокой прибылью: в лучшем случае в ноль, в худшем — в минус. Доходная часть у нас сейчас не пополняется, а даже наоборот — уменьшается, при этом расходы растут. И 2011 год ничего хорошего не обещает».
Сотрудник управления по товарному рынку и услугам уточнила, что 40 тыс. руб. — это государственная пошлина, ее размер устанавливается на федеральном уровне. Канов отметил, что разделяет тревогу предпринимателей, и пообещал подумать над тем, как можно повлиять на уменьшение этих затрат.
Таким образом, в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса сейчас достаточно сложная экономическая ситуация: покупательская способность не достигла уровня докризисного периода, а затраты на бизнес увеличились.
Чтобы улучшить ситуацию в этой отрасли, участники совещания обратились к губернатору Тюменской области с просьбой способствовать установлению страховых льгот рестораторам и отельерам на федеральном уровне; к Тюменской городской Думе -установить налоговый коэффициент 0,8 для тех, кто ведет бизнес в арендованных помещениях.
К главе администрации Тюмени была сформулирована просьба при планировании комплексной застройки города предусматривать размещение базовых объектов общепита, в том числе в отдельно стоящих помещениях либо торговых комплексах.