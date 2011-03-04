Ресторанный и гостиничный бизнес Тюмени ждут убытки?

Естественно, такие затраты приведут к удорожанию услуг. Директор гостиницы «Нефтяник» настроен пессимистично: «Думаю, что у всех руководителей ресторанов есть перед глазами результаты работы за 2010 год, и вряд ли они могут сказать, что сработали с высокой прибылью: в лучшем случае в ноль, в худшем — в минус. Доходная часть у нас сейчас не пополняется, а даже наоборот — уменьшается, при этом расходы растут. И 2011 год ничего хорошего не обещает».