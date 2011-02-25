Дайджест Nashgorod.ru c 19 по 25 февраля

Власть меняется
Сразу несколько новостей, связанных с выборами на должность главы администрации Тюмени, набрали большое количество просмотров. На должность главы администрации Тюмени претендовали четыре человека: Александр Викторович Моор, первый заместитель, и. о. главы города; Андрей Юрьевич Никитин, начальник ГУС и ЖКХ области; Олег Петрович Томин, замдиректора городского имущественного казначейства; Александр Владимирович Буров, предприниматель. 25 февраля кандидатуру Моора единогласно поддержали депутаты городской Думы.
Мнения форумчан:
«Моор удобный для большинства власть придержащих, его и назначат, ой пардон, извините, выберут наши избранники…»
«29 человек, все за одного = ни одного депутата не обладают правом голосования на основе собственного мнения»
«Ну Моор так Моор… После Киричука
Губит людей не пиво?
Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью. Пиво и напитки с содержанием этилового спирта свыше 7 процентов признали алкоголем. По новым правилам нельзя будет продавать спиртное с 23 до 8 часов по местному времени, власти также могут устанавливать дополнительные ограничения. Запрещается продажа алкогольной продукции (и пива тоже) в ларьках, киосках, палатках и в других местах, «не приспособленных для продажи такой продукции».
Мнения форумчан:
«так далеко не любое пиво крепче 7%. опять закон с „подвохом“?»
«Теперь хоть „тяжелое“ пиво вечером продавать не будут. Лучше чем ничего»
«Недомеры принимаются недомерками. Основной удар по молодёжи наносят именно напитки с содержанием алкоголя менее 7%».
В праздник обещали покормить
Интерес вызвало объявление, что в праздник, 23 февраля, в ТЦ «Солнечный» накормят всех мужчин. Торговый центр анонсировал развлекательную программу для всех представителей сильного пола. Фишкой программы стала полевая кухня.
Ценам приказали не расти
Постановление о предельных торговых надбавках в Тюменской области — не более 15% к отпускным и оптовым ценам — на 18 видов продовольственных товаров вступило в силу. Заместитель губернатора Сергей Дегтярь отметил, что решение правительства области о необходимости такой вынужденной, но действенной меры было принято в результате анализа ситуации на региональном потребительском рынке, информации, представленной федеральными и областными органами власти.
Мнения форумчан:
«никто не комментирует ибо непонятно чего комментировать. скажем в абсолюте хлеб на рубль подорожал, а уж какая там у него надбавка, по закону или нет черт его знает, главное — подорожал».
Войти можно, выйти — нельзя
На входе в тюменский вокзал установили цифровые рамки. При этом количество выходов резко сократилось. Корреспондент Nashgorod.ru удивлялся откровенности показушничества, с которым в городе начали исполнять приказы об обеспечении безопасности. При этом вспомнились и прежние «грехи» вокзала.
Мнения форумчан:
«Очевидность „заботы для галочки“ меня пугает, с другой стороны возможно это первый шаг!»
«Если у входа большая очередь, то что мешает взорвать или расстрелять людей прямо в очереди?»
«А если вдруг пожар, или ещё хуже… терракт тогда все через одну дверь побегут? Вообще пожарная безопасность там есть?».
Фото с сайта compulenta.ru