Дайджест Nashgorod.ru c 19 по 25 февраля

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью. Пиво и напитки с содержанием этилового спирта свыше 7 процентов признали алкоголем. По новым правилам нельзя будет продавать спиртное с 23 до 8 часов по местному времени, власти также могут устанавливать дополнительные ограничения. Запрещается продажа алкогольной продукции (и пива тоже) в ларьках, киосках, палатках и в других местах, «не приспособленных для продажи такой продукции».