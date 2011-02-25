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Дайджест Nashgorod.ru c 19 по 25 февраля

25 февраля 2011, 16:34
При какой власти мы будем жить, что будем есть и что пить? Ответы на эти вопросы пытались найти читатели Nashgorod.ru на прошлой неделе.
Сюжет
Тюмень

Власть меняется

Сразу несколько новостей, связанных с выборами на должность главы администрации Тюмени, набрали большое количество просмотров. На должность главы администрации Тюмени претендовали четыре человека: Александр Викторович Моор, первый заместитель, и. о. главы города; Андрей Юрьевич Никитин, начальник ГУС и ЖКХ области; Олег Петрович Томин, замдиректора городского имущественного казначейства; Александр Владимирович Буров, предприниматель. 25 февраля кандидатуру Моора единогласно поддержали депутаты городской Думы.

Мнения форумчан:

«Моор удобный для большинства власть придержащих, его и назначат, ой пардон, извините, выберут наши избранники…»

«29 человек, все за одного = ни одного депутата не обладают правом голосования на основе собственного мнения»

«Ну Моор так Моор… После Киричука как-то должность мэра не стала такой публичной, поэтому черт его знает, что они там мэры делают».

Губит людей не пиво?

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью. Пиво и напитки с содержанием этилового спирта свыше 7 процентов признали алкоголем. По новым правилам нельзя будет продавать спиртное с 23 до 8 часов по местному времени, власти также могут устанавливать дополнительные ограничения. Запрещается продажа алкогольной продукции (и пива тоже) в ларьках, киосках, палатках и в других местах, «не приспособленных для продажи такой продукции».

Мнения форумчан:

«так далеко не любое пиво крепче 7%. опять закон с „подвохом“?»

«Теперь хоть „тяжелое“ пиво вечером продавать не будут. Лучше чем ничего»

«Недомеры принимаются недомерками. Основной удар по молодёжи наносят именно напитки с содержанием алкоголя менее 7%».

В праздник обещали покормить

Интерес вызвало объявление, что в праздник, 23 февраля, в ТЦ «Солнечный» накормят всех мужчин. Торговый центр анонсировал развлекательную программу для всех представителей сильного пола. Фишкой программы стала полевая кухня.

Ценам приказали не расти

Постановление о предельных торговых надбавках в Тюменской области — не более 15% к отпускным и оптовым ценам — на 18 видов продовольственных товаров вступило в силу. Заместитель губернатора Сергей Дегтярь отметил, что решение правительства области о необходимости такой вынужденной, но действенной меры было принято в результате анализа ситуации на региональном потребительском рынке, информации, представленной федеральными и областными органами власти.

Мнения форумчан:

«никто не комментирует ибо непонятно чего комментировать. скажем в абсолюте хлеб на рубль подорожал, а уж какая там у него надбавка, по закону или нет черт его знает, главное — подорожал».

Войти можно, выйти — нельзя

На входе в тюменский вокзал установили цифровые рамки. При этом количество выходов резко сократилось. Корреспондент Nashgorod.ru удивлялся откровенности показушничества, с которым в городе начали исполнять приказы об обеспечении безопасности. При этом вспомнились и прежние «грехи» вокзала.

Мнения форумчан:

«Очевидность „заботы для галочки“ меня пугает, с другой стороны возможно это первый шаг!»

«Если у входа большая очередь, то что мешает взорвать или расстрелять людей прямо в очереди?»

«А если вдруг пожар, или ещё хуже… терракт тогда все через одну дверь побегут? Вообще пожарная безопасность там есть?».

Фото с сайта compulenta.ru

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