Экономика жилья: купить и не переплатить

Первое, с чем столкнется желающий улучшить свои жилищные условия - это цена. Средняя «трешка» площадью около 100 квадратных метров в новостройке обойдется в 4,5 млн. рублей. Один из банков Тюмени предлагает ипотечный кредит на строящееся жилье под 11% годовых при 20%-ном первоначальном взносе. Ежемесячный аннуитетный платеж на ближайшие тридцать лет составит 34 тысячи рублей. В то же время более скромный вариант в 70 квадратных метров можно позволить себе за 23 тысячи рублей в месяц. Прошу учесть, что среднемесячная заработная плата в Тюмени в конце 2010 года составила 28,5 тысяч рублей.