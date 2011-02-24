Экономика жилья: купить и не переплатить

В студенческие годы я провела свое первое исследование спроса на рынке жилья. Опросник был составлен не совсем корректно, и результаты получились не о том, какую квартиру люди могут себе позволить, а о том, что хотели бы иметь в идеале. Поэтому был почти единодушный ответ: трехкомнатная квартира в центральной части города площадью около 100 «квадратов» в новостройке.
«Сто квадратов» - это хорошо, отдельная спальня и детская, большая кухня и гостиная, но давайте посчитаем реальную стоимость мечты.
Первое, с чем столкнется желающий улучшить свои жилищные условия - это цена. Средняя «трешка» площадью около 100 квадратных метров в новостройке обойдется в 4,5 млн. рублей. Один из банков Тюмени предлагает ипотечный кредит на строящееся жилье под 11% годовых при 20%-ном первоначальном взносе. Ежемесячный аннуитетный платеж на ближайшие тридцать лет составит 34 тысячи рублей. В то же время более скромный вариант в 70 квадратных метров можно позволить себе за 23 тысячи рублей в месяц. Прошу учесть, что среднемесячная заработная плата в Тюмени в конце 2010 года составила 28,5 тысяч рублей.
Допустим, вам досталось наследство от одинокого дядюшки, и вы приобрели желаемые квадратные метры. Следующий этап освоения пространства - это ремонт. Попробуем прикинуть, во сколько обойдется это мероприятие. Оценки экспертов в области отделки разнятся: от полутора до бесконечного числа тысяч рублей на квадратный метр.
Позволим себе составить приблизительный расчет стоимости ремонта с учетом текущих цен на строительные материалы (источник цен: портал магазина «Строительный двор» в Тюмени). Расчет сделан с учетом высоты потолков 2,7 метра. Состав помещений квартиры: две спальни площадями по 15 и 20 квадратных метров, гостиная - 25 квадратных метров, кухня - 20 квадратных метров, санузлы - 10 квадратных метров, прочие помещения - 10 квадратных метров.
Примерный расчет стоимости ремонтных работ и меблировки квартиры 100 м2
Если пересчитать стоимость ремонта на квартиру площадью в 70 «квадратов», то получается 400 тысяч рублей.
Важную роль также играет планировка квартиры. Есть бестолковые «100 квадратов» и вполне разумные 70. Выбирая квартиру, стоит обратить внимание на количество жилых квадратных метров в квартире и соотнести их с общей площадью. Зачем платить по 35-40 тысяч за лишние квадратные метры. Возможно, и не нужна гостиная площадью 25 квадратных метров с кухней в 20 «квадратов»? Достаточно будет совместить эти помещения в квартире в 70 квадратных метров и получить кухню-гостиную в 25-30 квадратных метров, сэкономив около 600 тысяч рублей на стоимости квартиры.
Итак, стоимость новой квартиры 100 м2 вместе с отделкой и обстановкой обойдется в 5,1 млн. рублей, а меньшей площади - в 3,4 млн. руб. И это не предел. После того, как вы преодолели все препятствия по приобретению квартиры (поиск, оформление кредита, регистрация и т.д.), сделали ремонт, остается еще одна «мелочь» - ежемесячные расходы по оплате коммунальных услуг.
В разных районах города стоимость услуг ЖКХ варьируется от 55 до 75 рублей за кв. м. Выведем среднее - пусть это будет 65 рублей. Итого стоимость коммунальных услуг 6,5 тысяч рублей в месяц. Прибавив выплаты по кредиту, получаем 40,5 тысяч руб. Для трехкомнатной квартиры в 70 «квадратов» те же расходы ежемесячно составят 27,5 тысяч рублей.
Ни в коем случае не призываю прощаться с мечтой, а только предлагаю взвешенно подойти к решению квартирного вопроса, посчитать все «за» и «против», понять, соответствуют ли ваши возможности желаниям и попытаться спрогнозировать ситуацию на будущее.
Трошина Валентина,
cертифицированный РГР аналитик рынка недвижимости (САРН),
главный специалист службы маркетинга и стратегического развития компании «Партнер-Инвест»