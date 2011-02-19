Дайджест Nashgorod.ru c 12 по 18 февраля

Одиночный пикет около офиса «Шлюмберже», стремительные роды тюменской мамочки, резкое похолодание — это и многое другое читали и обсуждали на этой неделе посетители NashGorod.ru. Самые значимые новости прошедшей недели читайте в очередном выпуске дайджеста.
Профсоюз бастует
Вероника, член профсоюза «Равенство» завода перфорационных систем, принадлежащего компании «Шлюмберже», организовала пикет. По словам девушки, профсоюз «Равенство» был создан
Мнения форумчан:
В сообщении уже много информации, которую нужно прокуратуре проверить… подделка документов как у нас наказывается по уголовному кодексу? Да и препятствия чинимые работе профсоза административно наказывается, пора открыть око государево.
У меня мама там работает. Статья не врет.
Приятно, что есть люди, которые открыто выражают свое недовольство сложившейся ситуацией!
Роды прошли стремительно
Мнения форумчан:
10 минут — просто потрясающе!
Она рожала второй раз, а как известно второй раз быстрее роды протекают, я конечно не ожидал что настолько быстро она у меня родит!!! Есть такое понятие как стремительные роды, такое крайне редко встречается! Я очень рад, что все хорошо закончилось, и у нас родилась красивая девочка! Всем спасибо за поздравления!!!
Поздравляю! Я сама в таком вопросе на скорую и не рассчитывала. Как только схватки начались — быстро в машину и в роддом. И то едва успела! Со вторыми родами в наше время вообще надо вертолет дежурный иметь:)))
Морозные выходные
Выходные будут пасмурными, но пройдут без существенных осадков. Лишь в субботу вечером может пойти небольшой снег. Максимальная скорость ветра в последние дни недели — 2
Мнения форумчан:
Февраль в Сибири обычно самый холодный месяц, неудивительно, что будет холодно
Не сильно радует, весны уже хочется
Металлургический завод как экологическая для угроза Тюмени
NashGorod.ru опубликовал результаты общественной экспертизы проекта строительства металлургического завода. Согласно проведенной экспертизе, проектная документация строящегося металлургического завода подготовлена ненадлежаще, а ее государственная экспертиза выполнена формально.
В случае реализации проекта обмелеют и превратятся в болото река Дуван и озеро Андреевское, количество выбросов в воздух от промышленных предприятий увеличится на 60%.
Мнения форумчан:
В черте города строить такого рода заводы вообще самоубийство. НПЗ уже проморгали, итак будем задыхаться, да еще металлургический… С такими перспективами «роста» Тюмень очень даже быстро может превратиться в город молодых — до старости дети не доживут.
Категорически против строительства этого завода. Надо писать коллективные письма, выходить на митинги! Объединяться! Щас в «Гринписс» попробую написать!
Может чем громить первый за 20 лет проект нормального производства лучше подумать как его доработать? Понятно, что там, где огонь горит там от окислов никуда не деться. Ну тут уж
Водители автобусов и администрация города договорились
Повышения стоимости проезда в автобусах Тюмени в первом квартале этого года не будет. Администрация города 14 и 15 февраля провела встречи с коллективом
На встрече прозвучало, что все долги за перевозку муниципальных льготников были перечислены, в том числе долги за 2010 год. Александр Моор заверил, что впредь компенсации за все категории льготников транспортники будут получать регулярно. Также было принято решение о проведении нового конкурса на обслуживание городских автобусных маршрутов.
Мнения форумчан:
Здравый ум победил… хотя вряд ли до конца квартала зарплату поднимут и продукты подешевеют, тут прозрачность нужна, а пока одна муть.
Нужно обратится к опыту других регионов, где проезд в общественном транспорте составляет порядка 10–13 рублей.
Автобусовладельцам пришлось оставить тюменцев замерзать в далеко не