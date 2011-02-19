Дайджест Nashgorod.ru c 12 по 18 февраля

Она рожала второй раз, а как известно второй раз быстрее роды протекают, я конечно не ожидал что настолько быстро она у меня родит!!! Есть такое понятие как стремительные роды, такое крайне редко встречается! Я очень рад, что все хорошо закончилось, и у нас родилась красивая девочка! Всем спасибо за поздравления!!!