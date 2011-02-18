Как открыть ателье в Тюмени

Что нужно знать, чтобы в Тюмени открыть и развить такой вид бизнеса, как ателье, рассказали сегодня на очередном семинаре из серии «Бизнес в Тюмени: шаг за шагом», которые организует Фонд развития и поддержки предпринимательства.
Приобрести специфические знания и пообщаться с человеком, имеющий богатый опыт работы в этой сфере, пришли около 30 будущих и действующих предпринимателей. Среди них были не только владельцы ателье, но и те, кто организовал или собирается организовать собственное производство, цех по пошиву одежды.
Первым выступил представитель консалтинговой фирмы «Гудвилл» Алексей Самсонов. В общих чертах он рассказал о том, как составить
Во время докладов присутствующие не раз поднимали тему о кадрах — она в швейном бизнесе одна из самых животрепещущих. Говорили о том, что зарплатные амбиции выпускников с профильным образованием далеко не соответствуют навыкам, которые у них есть. Среди слушателей семинара были представители разных сторон:
Как найти правильный путь к сердцам (и кошелькам) своих будущих клиентов, четко и доходчиво рассказал директор маркетингового агентства Love marketing Илья Пискулин. Он начал с теоретических выкладок, рассказав о том, как строится процесс коммуникации. Так, по его словам, чтобы информация достигла своего адресата, следует сначала определить кто им является. Возможно, клиенты
Илья поведал, что все рекламные сообщения можно распределить на две группы: имиджевая реклама, которая работает на узнаваемость компании, создание ее положительного образа
Бурная реакция аудитории последовала на высказывание спикера о том, что нежелательно спрашивать у клиента, когда он звонит «Откуда Вы о нас узнали?», лучше поинтересоваться «Где Вы взяли наш телефон?». Обосновал Илья это тем, что важно четко представлять, какой именно канал участвует в процессе принятия решения о покупке.
Ответил Илья Пискулин и на самый распространенный вопрос, который ему задают: «Какой рекламный канал выбрать?». Так, по его мнению, не стоит останавливаться на телевизионной рекламе: затраты на нее, особенно с учетом того, что цены на прокат роликов с марта вырастут, не будут окупаться. Средняя стоимость 1 секунды рекламы в
По поводу размещения рекламы на радио Илья дал совет: в ролике название компании и номер телефона должны прозвучать дважды. Тогда эффективность рекламы вырастет раза в 4. Выбирать радиостанцию стоит, ориентируясь на то, кто ваша целевая аудитория, отметил директор агентства. Он поделился информацией о том, что согласно рейтингам TNS, самой популярной радиостанцией в Тюмени является радио «Шансон», второе место занимает «Русское радио», третье делят «Европа плюс», «Красная армия» и «Ретро FM». В конце прошлого года в наш город «пришла» радиостанция «Юмор FM», которая является самой популярной в Екатеринбурге, постепенно она набирает популярность и у нас. «На этой радиостанции можно сделать „ржачный“ ролик, и он запомнится слушателям, — советует Илья. — Но если хотите „выйти“ на чиновничий аппарат — обращайтесь на „Шансон“. Я это почувствовал, когда мне буквально после пары прокатов звонили из антимонопольной службы и говорили, что ролик не понравился заместителю губернатора».
Чтобы выбрать прессу, в которой стоит разместить рекламу, нужно обратить внимание на то, где покупают площади ваши конкуренты. Например, рекламу пластиковых окон дают в «Гостиный двор» и «Караван Медиа»; стройматериалов — в газету «Стройка»; салонов красоты — в «Выбирай». Для турфирм ключевым фактором успеха является сайт. Вероятнее, что будут звонить из газеты, где рекламируется 10 предприятий вашего типа, чем из газеты, где таких рекламных модулей всего 2.
Никогда не экономьте на справочных службах, таких как 332–332 или
Достаточно дорогой и не всегда рентабельной считает Илья наружную рекламу. Так, баннер 3 на 6 метров с установкой может стоить порядка 5 тыс. Через
Действенным инструментом поиска клиентов является Интернет. Что подразумевается под этим?
В заключение ас маркетинга напомнил, о том, как надо строить медиапланирование: в первую очередь в бюджет заносится реклама, которая помогает принять решение о покупке, а во вторую — реклама, которая дает клиентов, PR. В случае географической сегментации Илья посоветовал регулярно напоминать о себе жителям окрестных домов — распространять запоминающиеся открытки в связи с первым снегом, началом дачного сезона
Директор компании «Шей де Пари» Анжелика Белозерова, которая имеет более чем
— специальное образование для швей и руководителя, профессионализм: «Качество — ваша лучшая реклама»;
— близость к потенциальному клиенту. Так, услуги по ремонту одежды лучше предлагать в торговых центрах, творческий пошив — рядом с магазином тканей или в жилом массиве. В последнем случае режим работы должен быть особым, удобным клиентам, чтобы до или после работы они могли прийти в ателье. Анжелика для этого организует работу сотрудников в 2 смены.
— сильная любовь к своей специальности, потому что, по ее словам, сверхприбыли в этом бизнесе ждать не стоит.
По словам Анжелики Белозеровой, вопреки устоявшемуся мнению, налоги не самая затратная часть работы ателье. Львиную долю финансового пирога «откусывают» аренда, заработные платы и кредиты, без которых обойтись сложно, потому что хорошему ателье недостаточно бытовых швейных машин и стачивающего оверлока, ему нужно спецоборудование. «Мы зарабатываем на пошиве интересных моделей, разработке имиджа, дизайне, — отмечает директор ателье. — Портные получают 30% от того, что приносит клиент, раскройщики — 15%».
Не обходится такой бизнес как ателье без «подводных камней»: например, ткань, из которой сшили школьную форму, может оказаться не очень качественной и через месяц покрыться катышками. Есть «мертвые» месяцы, когда работы почти нет, например, январь (тогда портные могут заработать и 5 тыс. руб.) и периоды, когда идет наплыв заказов (в августе 2010 года портные Анжелики заработали по 26–27 тыс. руб.)
Присутствующих интересовало, что выгоднее — цех по пошиву или ателье? «Я думала, что фабрика по производству детской и корпоративной одежды будет поддерживать ателье, но сначала получилось наоборот, — рассказала Анжелика. — Затем, в периоды затишья работы ателье, его финансово поддерживала фабрика. Сейчас я думаю, что эта два бизнеса, которые прекрасно дополняют друг друга».
Директор «Шей де Пари» призналась, что
«Я веду бизнес честно — проверьте, — уверенно говорит Анжелика. — И очень люблю свое дело, в нем без любви никак».