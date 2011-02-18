Как открыть ателье в Тюмени

По поводу размещения рекламы на радио Илья дал совет: в ролике название компании и номер телефона должны прозвучать дважды. Тогда эффективность рекламы вырастет раза в 4. Выбирать радиостанцию стоит, ориентируясь на то, кто ваша целевая аудитория, отметил директор агентства. Он поделился информацией о том, что согласно рейтингам TNS, самой популярной радиостанцией в Тюмени является радио «Шансон», второе место занимает «Русское радио», третье делят «Европа плюс», «Красная армия» и «Ретро FM». В конце прошлого года в наш город «пришла» радиостанция «Юмор FM», которая является самой популярной в Екатеринбурге, постепенно она набирает популярность и у нас. «На этой радиостанции можно сделать „ржачный“ ролик, и он запомнится слушателям, — советует Илья. — Но если хотите „выйти“ на чиновничий аппарат — обращайтесь на „Шансон“. Я это почувствовал, когда мне буквально после пары прокатов звонили из антимонопольной службы и говорили, что ролик не понравился заместителю губернатора».