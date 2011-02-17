ТДСК: каждый месяц новый дом!

Работа гигантского строительного конвейера по имени ТДСК продолжается. Новый 2011 год компания начала с череды заселений. Согласно графику введено в эксплуатацию 272 квартиры в панельном и кирпичном исполнении по улице Пермякова, в домах 86 и 88. Первые новоселы получили ключи в намеченные сроки. Напомним, что в этом районе застройки ТДСК впервые перешла на монтаж 14-этажных зданий. Также интересным архитектурным решением стали ярко-оранжевые фасады новостроек. Такой нестандартный внешний вид позитивно влияет на общее визуальное восприятие микрорайона. Всего до конца года здесь планируется ввести в эксплуатацию до 130 тысяч квадратных метров жилья, что в среднем составит по одному дому в месяц.