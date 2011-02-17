ТДСК: каждый месяц новый дом!

Среди тюменских строительных организаций-лидеров по вводу многоквартирного жилья неизменно держит планку «Тюменская домостроительная компания». Вот и в прошлом году свою позицию структура подтвердила, введя в эксплуатацию порядка 15% от общего объема введенных «квадратов».
По информации ТДСК, доля квартир, реализованных по программам с участием кредитных средств банков, составила в прошлом году 27%. Сравним: за весь 2009 год в компании было совершено всего 11% ипотечных сделок от общего количества. Стоит отметить, что готовое жилье в ТДСК юридически оформлено как вторичное и находится в собственности компании. Это означает, что при оформлении кредита у покупателя 100%-ное обеспечение и ему проще получить ипотеку под меньший процент.
Структура продаж в 2010 году претерпела значительное изменение в сравнении с прошлым кризисным периодом. Доля реализованных 1-комнатных квартир составила 25,2%, 2-комнатных – 53,8%, 3-комнатных – 21%. Рост реализации больших по площади квартир связан, в первую очередь, с активизацией компании в сфере продажи жилья по государственным программам, работающим в Тюменской области. Улучшить свои жилищные условия смогли военнослужащие с помощью «военной ипотеки», лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, молодые семьи, участвующие в президентской программе и др.
Приоритетной задачей для «Тюменской домостроительной компании» остается планомерное улучшение качества строительных работ. ТДСК традиционно поддерживает высокий уровень надежности и безопасности строительных конструкций, комплектующих изделий. Металл, цемент, любые закупаемые материалы, прежде чем попасть в производство, проходят жесткую систему входного контроля. Идя навстречу пожеланиям покупателей, компания выполняет различные виды отделочных работ. Востребована как улучшенная черновая отделка под дизайнерский ремонт, так и чистовая, не требующая от новоселов дополнительных затрат.
Застройщик постоянно работает и над развитием различных строительных технологий. В частности, не прекращается переход на строительство панельных домов все большей этажности. На смену очереди 121/14 Т приходит серия, подросшая на 2 этажа, - 121/16 Т на участке 9,4 га в районе ул. Широтной. Также активно компания развивает строительную систему сборно-монолитного каркаса (СМК). Уже в 2011 году ТДСК планирует закончить строительство завода СМК на своей территории, что в будущем позволит возводить дома высотой свыше 20 этажей с разнообразными планировками.
Работа гигантского строительного конвейера по имени ТДСК продолжается. Новый 2011 год компания начала с череды заселений. Согласно графику введено в эксплуатацию 272 квартиры в панельном и кирпичном исполнении по улице Пермякова, в домах 86 и 88. Первые новоселы получили ключи в намеченные сроки. Напомним, что в этом районе застройки ТДСК впервые перешла на монтаж 14-этажных зданий. Также интересным архитектурным решением стали ярко-оранжевые фасады новостроек. Такой нестандартный внешний вид позитивно влияет на общее визуальное восприятие микрорайона. Всего до конца года здесь планируется ввести в эксплуатацию до 130 тысяч квадратных метров жилья, что в среднем составит по одному дому в месяц.