Квартир - меньше, цена - выше

Стоимость жилья в областном центре за последний месяц стала заметно выше.
В январе многие застройщики начали повышать стоимость квадратных метров. На вторичном рынке, по мнению аналитика рынка жилой недвижимости Тюмени ЗАО «Ассоциации АЛКО» Светланы Молодкиной, динамика роста цен наблюдается уже продолжительный период.
Из отчета аналитика, стоимость «квадрата» на первичном рынке жилья подросла на 0,3% относительно декабря прошлого года и составила 36 662 рубля. При этом рост стоимости на одно- и двухкомнатные квартиры составил около 2,0%. Выравнивает общий показатель тот факт, что предлагаются жилплощади все чаще в домах с поздним сроком ввода в эксплуатацию. Светлана также отмечает, что уровень реализации квартир в строящихся домах достаточно высок, и прежний выбор, как по стоимостям, так и по местоположениям сокращается с каждым месяцем.
О грядущем дефиците новых квартир специалисты рынка недвижимости говорили еще в прошлом году. Сегодняшний отчет аналитика еще раз подтверждает этот факт.
Сегодня максимальные цены по традиции сконцентрированы в Центральном районе, в 4, 5, 6 и Южном микрорайонах и районе Дома Обороны. При этом в Центральном районе индекс стоимости поднялся на 5,4% - это максимальный подъем за последние три года.
Низкими темпами в последние месяцы снижается объем предложения и на вторичном рынке. Растет доля квартир повышенной комфортности с большими площадями с черновой отделкой в новостройках. Именно в данном сегменте в январе отмечен больший подъем ценовых показателей – на 1,8%. В целом по городу на вторичном рынке жилья средняя цена предложения выросла на 2,0% и составила 46 018 рублей за «квадрат».
С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в январе сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 450 тысяч рублей, 1 815 тысяч рублей и 2 265 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Так, средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 855 тысяч рублей, для типового жилья - 2 510 тысяч рублей и 3 865 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 390 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 125 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 910 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 975 тысяч рублей для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 620 тысяч рублей и 9 210 тысяч рублей соответственно. В январе текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 895 тысяч рублей.
Рост цен в ближайший период не прекратится. Новостройки, безусловно, уже «потянули» за собой цены на вторичном рынке, в основном, в качественных сегментах.