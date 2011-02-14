Квартир - меньше, цена - выше

С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в январе сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 450 тысяч рублей, 1 815 тысяч рублей и 2 265 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Так, средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 855 тысяч рублей, для типового жилья - 2 510 тысяч рублей и 3 865 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 390 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 125 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 910 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 975 тысяч рублей для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 620 тысяч рублей и 9 210 тысяч рублей соответственно. В январе текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 895 тысяч рублей.